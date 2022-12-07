"єДокумент" залишається доступним без інтернету, а "Дія" працює за мінімальної наявності мобільного зв'язку, — Мінцифри

В Міністерстві цифрової трансформації України роз'яснили, що створений на час війни "єДокумент" залишається дійсним у додатку "Дія" у будь-якому випадку, навіть без підключення до інтернету.

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Про це в телемарафоні повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

"Що стосується доступності "Дії", у разі відключення електроенергії, у нас у будь-якому випадку все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", — зазначив представник відомства.

За його словами, застосунок може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому кожен документ має свій термін дії, в залежності від цього за відсутності мобільного зв'язку документи зникають поступово.

"У будь-якому випадку українцям також буде доступний "еДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів та відсутності доступу до даних", — додав Банік.

При цьому він підкреслив, що всі документи в "Дії" мають повну юридичну силу, тому якщо будь-яка установа відмовляється приймати їх, можна сміливо викликати поліцію.

Також Мінцифри повідомляло, що відомства працює над тим, щоб документи у додатку "Дія" визнавалися іншими країнами. Зокрема, з Польщею Мінцифри реалізує технічну інтеграцію для відображення українських документів у польському додатку.