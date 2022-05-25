Документи у додатку "Дія" визнаватимуться іншими країнами, - Федоров

Міністри цифрової трансформації різних країн світу готові сприяти швидкій інтеграції цифрових документів у додатку “Дія” до своїх національних систем.

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Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він зазначив, що особисто зустрівся із міністрами цифрової трансформації Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади.

"Зараз наша команда активно працює над тим, щоб програма "Дія" стала міжнародною. Тоді українці з цифровими документами зможуть подорожувати між країнами та використати їх у всіх життєвих ситуаціях за кордоном. У реалізації такого проекту нам тепер готові допомогти міністри цифрової трансформації", - наголосив Федоров.

Він наголосив, що, наприклад, Молдова вже зараз приймає необхідні законодавчі зміни для визнання документів у додатку "Дія".

З Польщею Мінцифри реалізує технічну інтеграцію для відображення українських документів у польському додатку.

Федоров сподівається, що так само скоро вдасться налагодити співпрацю з іншими країнами.

"З кожним міністром також узгодили чіткі спільні цифрові проекти. Серед них участь у відкритих конкурсах програми Digital Europe, реалізація сервісу e-delivery для громадян, взаємне визнання електронних підписів, дистанційне навчання, кіберзахист та протидія пропаганді", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, на порталі та в мобільному додатку держпослуг "Дія" з'явилася послуга набуття статусу безробітного.