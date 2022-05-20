В "Дії" заработала функция оформления безработных с оккупированных Россией и прифронтовых территорий

На портале и в мобильном приложении госуслуг "Дія" появилась услуга получения статуса безработного. Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подать заявку и оформить выплаты можно за несколько минут, а средства поступят на карту "е-Поддержка".

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Услуга доступна для украинцев, потерявших работу во время войны и проживающих на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия.

Отметим, что еще 19 марта Кабинет министров определил порядок регистрации безработных, начисления и выплаты пособия по безработице во время войны, которым разрешил подавать заявление о предоставлении статуса безработного и назначении помощи через "Дію" или электронные сервисы Государственной службы занятости.

21 апреля Верховная Рада приняла закон, которым упростила процедуру получения статуса безработного. В частности, было установлено, что в течение военного положения назначение пособия по безработице ВПЛ либо жителям оккупированных территорий, не имеющим документов, осуществляется на основании сведений имеющихся в госреестрах.

Также законом определено, что выплата пособия по безработице может теперь производиться без личного посещения безработным, находящимся на оккупированной территории или на территории боевых действий, центра занятости при условии подтверждения им любыми средствами намерения оставаться безработным не реже чем раз в месяц.

Отметим также, что 29 апреля правительство сообщило о принятии решения, благодаря которому получить статус безработного смогут, в частности, лица, которые после введения военного положения работали на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, однако потеряли работу.

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