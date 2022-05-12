Рада предусмотрела заключение коллективных трудовых договоров с физлицами-нанимателями

Верховная Рада предусмотрела возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд. За принятие в целом соответствующего законопроекта №5266, внесенного Кабинетом министров, на заседании 12 мая проголосовали 277 депутатов, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Как отмечает правительство в пояснительной записке к документу, актуальное законодательство предусматривает, что коллективный договор заключается на предприятиях, учреждениях и организациях, использующих наемный труд и имеющих право юридического лица, а вот участие именно физлица, использующего наемный труд, в коллективно-договорном регулировании трудовых отношений законодательством не предусмотрено.

Поэтому работники работодателя-физлица не могли реализовать установленное международными нормами право на заключение коллективных договоров.

Принятый закон также устанавливает обязанность работодателя знакомить работника с текстом коллективного договора, изменениями и дополнениями к нему; обязанность сторон обеспечить беспрепятственный доступ к тексту договора, возможность его копирования; обязанность сторон коллективного соглашения информировать о его заключении и внесении в него изменений непосредственно заинтересованных в этом субъектов.

Срок действия условий коллективного договора при реорганизации, смене собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица установлен не менее года.

Также Рада привела нормы национального законодательства в соответствие с международным в части ведения переговоров на добровольной основе, установила обязательства для работодателей уведомлять о планируемом массовом увольнении профсоюзного представителя, а также усилила ответственность за нарушение порядка уведомления работодателем профсоюзов о массовом увольнении.

Кроме этого, в законодательство включены нормы, в частности, относительно недопущения дискриминации в объявлениях по трудоустройству, а также предоставлено право лицам, подвергшимся дискриминации, обратиться в суд с заявлением о возобновлении нарушенных прав, возмещении материального и морального ущерба.

Как отмечается также в пояснительной записке, реализация данного акта будет оказывать положительное влияние на рыночную среду, поскольку ожидается увеличение количества субъектов стороны работодателей и рост числа членов уже образованных, а также на заинтересованность в процессе регулирования трудовых и социально-экономических отношений, что позволит сторонам в перспективе добиваться оптимальных конструктивных решений.

К тому же, считают в Кабмине, применение механизмов взаимодействия сторон социального диалога, адаптированных к современным потребностям, создаст, хотя и не в первые годы действия, стимулы для повышения состоятельности территориальных общин, положительно повлияет на рынок труда и уровень занятости населения, будет предотвращать рост безработицы и массовое высвобождение работников, будет способствовать росту заработной платы и социальной защиты.

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