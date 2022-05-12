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Рада предусмотрела заключение коллективных трудовых договоров с физлицами-нанимателями
Верховная Рада предусмотрела возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд. За принятие в целом соответствующего законопроекта №5266, внесенного Кабинетом министров, на заседании 12 мая проголосовали 277 депутатов, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Как отмечает правительство в пояснительной записке к документу, актуальное законодательство предусматривает, что коллективный договор заключается на предприятиях, учреждениях и организациях, использующих наемный труд и имеющих право юридического лица, а вот участие именно физлица, использующего наемный труд, в коллективно-договорном регулировании трудовых отношений законодательством не предусмотрено.
Поэтому работники работодателя-физлица не могли реализовать установленное международными нормами право на заключение коллективных договоров.
Принятый закон также устанавливает обязанность работодателя знакомить работника с текстом коллективного договора, изменениями и дополнениями к нему; обязанность сторон обеспечить беспрепятственный доступ к тексту договора, возможность его копирования; обязанность сторон коллективного соглашения информировать о его заключении и внесении в него изменений непосредственно заинтересованных в этом субъектов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Срок действия условий коллективного договора при реорганизации, смене собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица установлен не менее года.
Также Рада привела нормы национального законодательства в соответствие с международным в части ведения переговоров на добровольной основе, установила обязательства для работодателей уведомлять о планируемом массовом увольнении профсоюзного представителя, а также усилила ответственность за нарушение порядка уведомления работодателем профсоюзов о массовом увольнении.
Кроме этого, в законодательство включены нормы, в частности, относительно недопущения дискриминации в объявлениях по трудоустройству, а также предоставлено право лицам, подвергшимся дискриминации, обратиться в суд с заявлением о возобновлении нарушенных прав, возмещении материального и морального ущерба.
Как отмечается также в пояснительной записке, реализация данного акта будет оказывать положительное влияние на рыночную среду, поскольку ожидается увеличение количества субъектов стороны работодателей и рост числа членов уже образованных, а также на заинтересованность в процессе регулирования трудовых и социально-экономических отношений, что позволит сторонам в перспективе добиваться оптимальных конструктивных решений.
К тому же, считают в Кабмине, применение механизмов взаимодействия сторон социального диалога, адаптированных к современным потребностям, создаст, хотя и не в первые годы действия, стимулы для повышения состоятельности территориальных общин, положительно повлияет на рынок труда и уровень занятости населения, будет предотвращать рост безработицы и массовое высвобождение работников, будет способствовать росту заработной платы и социальной защиты.
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