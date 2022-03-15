Рада дерегулировала трудовые отношения в Украине во время войны, отменив ограничения для усиленного труда

Верховная Рада дерегулировала трудовые отношения в Украине в период военного положения. За соответствующий законопроект №7160 проголосовало 344 депутата.

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В частности, документ прописывает, что в этот период форма трудового договора определяется по соглашению сторон, при этом условие об испытательном сроке при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников.

Закон предусматривает, что для оперативного привлечения новых работников к работе или для устранения кадрового дефицита, в том числе вследствие отсутствия работников, эвакуировавшихся из-за боевых действий, находящихся в отпусках, простое, временно утративших трудоспособность или судьба которых неизвестна, работодатели могут заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры на период военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.

Также на период военного положения отменена норма о двухмесячном сроке предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Работодатель будет иметь право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия (за исключением перевода на работу в другую местность, где продолжаются активные боевые действия), если она не противопоказана работнику по состоянию здоровья.

Однако это может произойти только для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий и других обстоятельств, которые ставят или могут подвергнуть угрозе жизни или нормальные жизненные условия людей. Оплата за такую работу должна быть не ниже среднего заработка по предыдущей работе.

Со своей стороны рабочий сможет расторгать трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения в случае ведения боевых действий в районах, в которых расположено место его работы (за исключением принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного времени или если такой человек работает на объекте критической инфраструктуры).

В случае уничтожения в результате боевых действий всех производственных, организационных или технических мощностей или имущества предприятия работодатель будет иметь право уволить работников, если предупредит об этом не позднее 10 дней и выплатит выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

При этом допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период отпуска, начиная с первого дня, который должен быть рабочим после окончания периода нетрудоспособности или отпуска (кроме случаев отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу) за ребенком).

Нормы Кодекса законов о труде по увольнению работников по предварительному согласию ячейки профсоюзной организации во время военного положения не будут применяться. Также прописано, что по инициативе работодателя может быть остановлено действие отдельных положений коллективного договора.

Кроме того, закон предусматривает и увеличение нормальной продолжительности рабочего времени в период военного положения: она не сможет превышать 60 часов в неделю (в мирное время этот порог составляет 40 часов в неделю).

Для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени не может превышать 50 часов в неделю (при мирном времени – 36 часов).

Принятый закон предусматривает, что работодателем по решению военного командования вместе с военными администрациями устанавливается пятидневная или же шестидневная рабочая неделя (но время начала и окончания ежедневной смены определяется работодателем). Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

Также в период военного положения не будет дополнительных выходных, если праздник выпадает на традиционный выходной (соответственно, отменен и перечень самих праздников), и не будет сокращенных рабочих дней перед праздниками. К тому же отменены ограничения по сверхурочным работам и отменены запреты на работу в выходные.

Организация кадрового делопроизводства и архивного хранения кадровых документов во время военного положения будет осуществляться по усмотрению работодателя.

Кроме того, установлено, что в этот период не будут привлекаться без крайней необходимости к работе в ночное время (с 10 часов вечера до 6 часов утра): беременные женщины и женщины, имеющие детей до одного года, и лица с инвалидностью, которым по медицинскими рекомендациями противопоказана подобная работа. К тому же отменена и норма о сокращении ночных смен на один час относительно обычных.

Более того, разрешено применение труда женщин (кроме беременных женщин и женщин, выращивающих ребенка в возрасте до одного года) на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Работники, имеющие детей, во время военного положения могут привлекаться к ночным и сверхурочным работам, работам в выходные и направляться в командировки по их согласию (кроме женщин с детьми до одного года).

Документом также прописано, что при невозможности выплаты зарплаты из-за военных действий ее выплата может быть приостановлена до момента возобновления возможности предприятия осуществлять основную деятельность.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск на период военного положения будет составлять 24 календарных дня, но работодатель сможет отказывать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком, если это работник объекта критической инфраструктуры. При этом отпуск без сохранения заработной платы взять можно.

Кроме этого, закон вводит такое понятие как приостановление действия трудового договора – временное освобождение работодателя от обязанности давать работнику работу и временное освобождение работника от обязанности выполнять работу по заключенному трудовому договору. Оно не будет влечь за собой прекращение трудовых отношений.

Прописано, что действие трудового договора сможет приостанавливаться именно в связи с военной агрессией против Украины. Возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам на время приостановления трудового договора в полном объеме возлагается на государство, совершающее военную агрессию, то есть в данном случае – на Россию.

Документ также гласит, что профсоюзы должны максимально способствовать обеспечению обороноспособности государства и обеспечивать общественный контроль над минимальными трудовыми гарантиями. Он также освобождает на период военного времени работодателей от обязанности отчислять средства профсоюзным ячейкам на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу.

Напомним, что военное положение в Украине из-за российского вторжения было введено 24 февраля на 30 дней. 15 марта Рада продлила его еще на 30 дней, то есть до 25 апреля.