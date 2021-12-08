Кабмин предлагает смягчить ограничения на работу беременных женщин

Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести в законодательство ряд изменений, направленных на искоренение трудовой дискриминации женщин, в том числе беременных. Соответствующий законопроект №6392 правительство внесло в парламент 3 декабря.

В частности, им предлагается прописать в Кодексе законов о труде запрет на такую дискриминацию по признаку беременности, а также предусмотреть выплату увольняемым беременным или женщинам с детьми до полутора лет выходного пособия в размере двух минимальных зарплат.

Из КЗоТ также предлагается убрать из статей 55 и 63 прямой запрет на работу в ночное время и запрет на внеурочную работу для беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет, а также несовершеннолетних работников. Вместо этого правительство хочет указать, что определенные запреты на ночную и внеурочную работу в принципе могут устанавливаться законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

В то же время в статье 184 Кабмин хочет все же прописать запрет внеурочных и ночных работ, командировок, работ по выходным и праздникам для беременных и женщин, имеющих детей до полутора лет. Прочие женщины и мужчины, имеющие детей до трех лет или детей-инвалидов смогут, привлекаться к таким работам только по согласию.

А вот запрет на внеурочные работы или принудительные командировки для женщин, имеющих детей 3-14 лет или детей-инвалидов, установленный сейчас в этой статье, предлагается исключить.

Кроме того, правительство хочет разрешить женщинам, не являющимся беременными и не кормящим детей до полутора лет, работать на вредных и опасных работах.

Также оно предлагает гарантировать беременным освобождение от работы на время соответствующих медобследований, но с сохранением зарплаты.

Длительность отпуска в связи с беременностью и родами предлагается установить в размере от 126 дней вместо зафиксированной сейчас длительности 126 дней (для случаев рождения от двух детей или осложнений при родах — от 140 дней). Длительность такого отпуска будет увеличена на соответствующий период, если женщина родила после прогнозировавшейся в медзаключении даты, однако длительность части отпуска после самих родов останется неизменной.

Напомним также, что 3 ноября Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам женщинами, не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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