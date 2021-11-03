Политика 1 час назад

Кабмин упростил помощь беременным и переселенцам с помощью "Дії"

Правительство предусмотрело электронные медицинские заключения о беременности

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров 3 ноября упростил порядок получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Как говорится в сообщении Министерства социальной политики, соответствующие изменения внесены в порядок назначения и выплаты госпомощи семьям с детьми.

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Указано, что они повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, и женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия.

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Для назначения пособия теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды", сформированное в соответствующем реестре в электронной системе здравоохранения.

"При отсутствии технической возможности использовать портал "Дія" остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме. Окончательный переход на назначение помощи без предоставления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дія" с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", — указано в сообщении.

Более четких объяснений министерство не приводит. Отмечается лишь, что упрощенной процедурой получения помощи, как ожидается, ежемесячно будут пользоваться около 14 тысяч женщин.

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Кроме того, как сообщает пресс-служба Кабмина, правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения соответствующей помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание: теперь они смогут оформить такую помощь через портал "Дія".

"Для получения услуги больше не нужно будет повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, ведь это будет происходить благодаря синхронизации портала "Дія" с информационными системами Минсоцполитики", — премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, это решение избавит тысячи людей от необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации недавно анонсировало введение новой функции в приложение "Дія" для загрузки данных о недвижимости в реестр. Кроме того, на днях началось бета-тестирование сертификатов о ПЦР-тестировании в "Дії".

Источник фото: Depositphotos

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