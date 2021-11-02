Общество 1 час назад

Минцифры начало тестирование ПЦР-сертификатов в "Дії"

Пока к системе подключили лишь несколько сетей лабораторий

Фото: Минцифры Фото: Минцифры
Фото: Минцифры

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья запустили бета-тестирование Covid-сертификатов на основании ПЦР-тестов в приложении "Дія". Зарегистрироваться для тестового получения сертификата можно на странице team.diia.gov.ua.

Как говорится в сообщении ведомства, в тестовом режиме к Электронной системе здравоохранения подключены пока только лаборатории "Дила", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб". Минцифры заверяет, что активно работает над подключением и других лабораторий, и впоследствии они будут отображаться в приложении.

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Сгенерировать сертификат о ПЦР-тестировании можно так же, как и сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "Covid-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат". Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

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Далее следует дать согласие на получение данных из ЭСЗ в "Дії" — и данные подтянутся автоматически. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Напомним, что сейчас в приложении "Дія" также доступны международный, "желтый" и "зеленый" внутренние сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. "Желтый" можно получить после одной дозы вакцины, он действует 120 дней, а международный и "зеленый" — 365 дней.

Напомним также, что на днях власти анонсировали появление в будущем в "Дії" документов призывников, военнообязанных и резервистов.

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