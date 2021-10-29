  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

Армия в смартфоне: Минобороны анонсировало появление в "Дії" документов воинского учета

В Украине диджитализируют документы призывников и резервистов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министр обороны Андрей Таран анонсировал появление на портале "Дія" электронных сервисов, связанных с документами о выполнении гражданами воинской обязанности. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Речь идет, в частности, об информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. По словам министра, реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" в "Дії" запланирована в течение 2022-2023 годов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь MilitaryID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", — рассказал Таран.

Читайте также:
Разработчика фейкового приложения "Дія" пригласили на стажировку в Минцифры

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане в будущем смогли получить все данные о себе в электронном виде через "Дію", без посещения учреждения.

Министр сообщил, что сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Министерства цифровой трансформации, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром.

"Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. На сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы, а далее очередь за реестрами других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", — отметил он.

Напомним также, что Минцифры сейчас также работает над введением новой функции в приложение "Дія" для загрузки данных о недвижимости в реестр.

Кроме того, в "Дії" скоро должны ввести сертификат о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус и сертификат о перенесенном Covid-19.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины теперь доступны в "Дії"
COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины теперь доступны в "Дії"
Разработчика фейкового приложения "Дія" пригласили на стажировку в Минцифры
Разработчика фейкового приложения "Дія" пригласили на стажировку в Минцифры
В приложении "Дія" появится реестр недвижимости
В приложении "Дія" появится реестр недвижимости
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газовый кризис: конкурент "Газпрома" придет на выручку Европе

  3. Facebook официально сменила название

  4. В Украине теперь можно купить акции Google и Coca-Cola: как это сделать простому украинцу

  5. Глава Минэнерго Галущенко обсудил с игроками рынка, как избежать энергокризиса — СМИ

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...