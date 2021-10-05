Минцифры анонсировало появление в "Дії" двух новых Covid-документов

Министерство цифровой трансформации намерено запустить в сервисе госуслуг "Дія" еще два вида электронных документов, связанных с Covid-19 — сертификат о результатах ПЦР-тестирования и сертификат о перенесенной болезни. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра Алексей Выскуб, передает "Укринформ".

"Сейчас совместно с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые Covid-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в "Дії". И также фактически начинаем тестирование Covid-сертификатов для тех, кто переболел и выздоровел от коронавируса, и такие сертификаты также появятся в "Дії", — сказал он.

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Кроме того, чиновник исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации против коронавируса в соответствующие электронные базы данных.

"Правила формирования цифровых сертификатов очень сложные и тщательные, но такие сложные правила существуют, чтобы исключить внесение недостоверных данных. Понятно, что может внести только тот врач, который вакцинировал. И каждая запись в электронную систему здравоохранения подписывается личной электронной подписью врача. То есть возможности внести пачками или внести не врачом вообще не существует", — заверил Выскуб.

Первый замминистра при этом назвал вероятным, что "в нашем ближайшем будущем" будут введены правила, при которых при посещении общественных мест, как то музеев, кафе и ресторанов, потребуется наличие Covid-сертификатов, к чему следует быть готовыми.

Напомним, что на планшеты украинских полицейских сейчас устанавливают программу для считывания QR-кодов, чтобы правоохранители могли оперативно проверять действительность сертификатов о вакцинации граждан против Covid-19, когда это потребуется.

В конце сентября сертификаты о вакцинации стало можно формировать не только в мобильном приложении "Дія", но и на веб-портале через компьютер. Минцифры сделало видеоинструкцию, как это сделать.