Минцифры запустило генерацию Covid-сертификата на портале "Дія": как его скачать (ВИДЕО)

Министерство цифровой трансформации запустило возможность генерации международных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции через веб-версию сервиса госуслуг "Дія".

Как отмечают в ведомстве, такой документ генерируется автоматически по запросу, если в Электронной системе здравоохранения есть данные о получении гражданином двух прививок. Минцифры также разработало пошаговую инструкцию для тех, кто хочет распечатать Covid-сертификат или скачать его в формате PDF.

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Для этого нужно сперва войти в кабинет гражданина на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID. Далее на главной странице или в разделе "Услуги" нужно выбрать "Получение Covid-сертификата". Нужно поставить галочку о согласии на передачу личных данных о себе и подписать ее электронной подписью.

На электронную почту затем придет оповещение о готовности сертификата. Загрузить или распечатать его можно в личном кабинете в разделе "Услуги" — "Полученные документы".

"Уже почти 1 млн украинцев сгенерировали свои международные Covid-сертификаты в приложении "Дія". Теперь сгенерировать сертификат можно и на портале "Дія". Так украинцы, которые не имеют ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, или "Дія.Подписи", смогут получить сертификат и путешествовать с ним", — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним также, что через приложение "Дія" теперь можно заменить водительское удостоверение. Отметим, что электронные подписи были интегрированы в "Дію" в мае: тогда же Минцифры представило и другие новые услуги в рамках этого сервиса, среди которых автоматическая регистрация физлица-предпринимателя, подача деклараций и оплата налогов.