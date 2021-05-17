В "Дія" появились новые услуги: авторегистрация ФЛП и подача деклараций

Министерство цифровой трансформации 17 мая 2021 года провело Diia Summit 2.0, на котором показало новые возможности приложения и веб-портала "Дія".

В частности, услугу автоматической регистрации ФЛП, подачу деклараций и оплату налогов, электронную подпись в смартфоне, сообщает Ain.ua.

Также стало известно о проведении второго этапа Bug Bounty приложения "Дія".

Указано, что среди новых услуг — возможность изменить место регистрации онлайн. Как отмечают в Министерстве, теперь для этого потребуется ID-карта, 10-15 минут на заполнение заявки на сайте и онлайн-подтверждение владельца жилья. За 2021 год услугу планируют запустить по всей Украине.

Кроме того, в "Дія" появилась возможность регистрации права собственности.

Еще одна важная новая услуга — автоматическая регистрация ФЛП. Как обещают в Минцифры, для того, чтобы зарегистрировать ФЛП, также понадобится до 15 минут — заполненная в "Дія" заявка попадает прямиком в реестр физлиц-предпринимателей.

Теперь с помощью "Дія" предприниматели также смогут задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФЛП, а также посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды. Кроме того, в Минцифры заявили об упрощении процесса подачи деклараций: вместо 30 полей, понадобится заполнить 4 и внести сумму дохода для расчета Единого налога. О граничных датах подачи деклараций и уплаты налогов будут напоминать соответствующие уведомления.

Также доступны такие новые услуги:

- уплата административных сборов онлайн через приложение;

- "Дія.Підпис" — электронная подпись через приложение "Дія";

- NFC-авторизация — приложив ID-карту к смартфону, пользователь получит все свои документы в приложении "Дія" и сгенерированную электронную подпись;

- возможность подать заявление на замену водительских прав через портал "Дія";

- обновленный раздел "Штрафы" — в приложении "Дія" появятся штрафы, выписанные патрульными. Кроме того, система оповестит о новых и недоплаченных штрафах;

- в приложение добавили статический QR-код и возможность просмотреть историю шерингов документами;

- подать петицию теперь также можно на портале "Дія";

- появились новые строительные услуги, в частности, автоматическая регистрация декларации о начале строительства и онлайн выдача строительного паспорта.

- подача заявлений на получение льготной ипотеки для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Кроме того, во время Diia Summit 2.0 анонсировали проведение нового этапа Bug Bounty приложения "Дія". Открытый конкурс начнется в июне 2021 года и продлится 6 месяцев. Призовой фонд — 1 млн грн. Причем в этот раз в Bug Bounty сможет поучаствовать каждый желающий, независимо от опыта или квалификации, отметили в Министерстве.

Напомним, первый этап прошел с 8 по 15 декабря 2020 года на американской платформе Bugcrowd. Тогда к тестированию допустили только 50 человек из базы лучших хакеров мира.

Как стало известно, в мае 2021 года у приложения "Дія" 2.0 более 5 млн загрузок.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна войти в режим paperless уже 24 августа 2021 года.