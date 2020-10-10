Глава Минцифры предлагает всем желающим взломать приложение "Дія"

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) в ноябре предложит хакерам попробовать взломать копию приложения "Дія".

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Есть такая практика мировая, называется она bug bounty. Я обещал это сделать и запустить. Мы с ноября месяца запускаем bug bounty. Мы собираем белых хакеров, мы делаем копию "Дії" и будем давать возможность ее сломать", — заявил Федоров.

Министр отметил, что мероприятие будет непубличным, однако Минцифры приглашает для участия всех желающих.

"Мы очень много аудитов прошли. Но от таких мероприятий появляется вообще доверие к продуктам", — добавил глава Минцифры.

Напомним, 5 октября Михаил Федоров Федоров на мероприятии Diia Summit представил мобильное приложение "Дія" версии 2.0.

Обновление уже доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер (ИНН), цифровой шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении и многое другое.