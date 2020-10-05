Минцифры запустило приложение "Дія 2.0": какие новые цифровые документы и услуги появились

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник, 5 октября, на мероприятии Diia Summit представил мобильное приложение "Дія" версии 2.0.

Обновление уже доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play, сообщает Ain.ua.

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Теперь в правительственном приложении "Дія" доступны такие новые цифровые документы:

- идентификационный код (его можно использовать при предоставлении услуг почтовой связи, проведении банковских операций, на кассах супермаркетов для подтверждения возраста, предоставлении административных услуг, возврате денег, уплаченных за товар и прочее);

- справка переселенца (в приложении отображается фамилия, имя и отчество владельца справки, пол, информация о документах, подтверждающих личность, а также зарегистрированное и фактическое места жительства);

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- свидетельство о рождении ребенка (подтягивается у обоих родителей ребенка до 16 лет);

- возможность поделиться техпаспортом транспортного средства (таким образом, владелец автомобиля теперь может поделиться документом с другим водителем);

- актуальное место регистрации в паспорте и свидетельстве (возможность внести информацию о текущем месте проживания уже доступна жителям Харькова, а в ближайшие дни ее смогут добавить жители Киева).

Также в обновленной версии "Дії" появились новые услуги. В частности, в приложении появилась возможность оплатить штрафы ПДД, а также задолженности по исполнительным производствам.

Оплатить штраф можно в самом приложении, выбрав один из способов: GPay, ApplePay или ввести данные платежной карты. В "Дія" сохраняется квитанция об оплате. Ее можно скачать или отправить на email. "Дія" также будет оповещать пользователей по мере поступления новых штрафов.

Как отмечается, для верификации документов в приложении генерируются QR-коды. Также в Минцифры анонсировали шеринг документов — цифровой копией теперь можно поделиться для получения услуг. В списке учреждений: суды, почтовые операторы, "Укрзализныця", автобусные перевозчики, отели и другие.

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Кроме того, теперь украинцы могут открывать банковский счет с цифровым паспортом.

В разработке также находится оплата налогов, восстановление документов, регистрация ФЛП и смена регистрации места жительства через приложение.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер (ИНН), цифровой шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении и многое другое.