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20 минут назад

В Украине разрешили автовладельцу передать техпаспорт другому водителю в электронном виде

В приложении "Дія" внедрили функцию передачи техпаспорта в электронном виде

Фото: Минцифры Фото: Минцифры
Фото: Минцифры

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 30 сентября, принял постановление, которым разрешил зарегистрированным должным пользователям транспортных средств пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства (техпаспорт) в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Указано, что до этого в "Дії" свидетельства о регистрации транспортного средства отображались только у владельцев автомобилей. Теперь же своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем.

Как отмечается, для этого в кабинете водителя нужно назначить надлежащего пользователя. После того, как владелец авто подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в "Дії" отразится свидетельство на управление транспортным средством.

Известно, что этот проект реализуется Минцифры совместно с Министерством внутренних дел.

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Сообщается, что официально новый функционал приложения будет презентован на Diia Summit 5 октября.

Ранее Кабинет министров утвердил образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, а также технического паспорта автомобиля.

Напомним, 14 мая в приложении "Дія" для водителей стали доступны цифровые документы — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис автогражданской ответственности (ОСАГО).

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