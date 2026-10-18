В Литве пытались поджечь предприятие, где хранят оборудование Starlink

В Литве неизвестные пытались поджечь предприятие, где хранят оборудование для спутниковой связи Starlink. Попытку удалось сорвать благодаря заблаговременному предупреждению и усилению охраны компании.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Он заявил, что в ночь на 18 октября произошла попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink. Чиновник отметил, что покушение не удалось, поскольку компания усилила меры безопасности после предупреждения властей о возможных нападениях.

Также этой ночью в Литве обнаружили обломки неизвестного дрона — после его обнаружения в стране поднимали истребители, но беспилотник не сбили из-за погоды.

Из-за этих двух инцидентов премьер-министр созывает на 19 октября заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности.

Синкявичюс подчеркнул, что необходимо установить, откуда прилетел дрон и где его впервые зафиксировали радары. Для расследования также важны результаты исследования найденных обломков.

Кроме того, участники заседания обсудят возможность предоставления соответствующим службам дополнительных полномочий по нейтрализации беспилотников.

"Наши службы очень внимательно следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры по защите людей и их имущества", - резюмировал Синкявичюс.

Атаки на Starlink

В Болгарии расследуют умышленный поджог 11 из 17 антенн Starlink на объекте вблизи Софии. По словам сопредседателя партии "Да, Болгария" Ивайла Мирчева, поврежденные антенны обеспечивали основную связь со спутниками системы SpaceX, активно используемой во время войны в Украине.

Терминалы Starlink от компании SpaceX Илона Маска играют ключевую роль в обеспечении связи в Украине во время войны.

В конце сентября в Польше подожгли шлюз Starlink, обеспечивавший связь для Украины. Польские власти не исключали диверсию: огонь повредил электрооборудование и генератор наземной станции.