Соцсети под контролем: ЕС готовит жесткие ограничения для Meta, TikTok и Google

Европейский Союз готовит новую волну регуляторных ограничений для крупнейших технологических платформ. В этот раз под прицелом Брюсселя оказались алгоритмы и функции социальных сетей, которые провоцируют компульсивное использование, а также ШИ-чаты, имитирующие человеческое общение.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Что предусматривают новые правила

Согласно документу, Евросоюз обяжет технологические компании предоставить взрослым пользователям возможность полностью выключать функции, стимулирующие чрезмерное или компульсивное использование сервисов (в частности, бесконечную прокрутку ленты, автовоспроизведение видео или навязчивые оповещения).

Отдельное внимание ЕС уделит системам искусственного интеллекта: регуляторы планируют ограничить работу ШИ-чат-ботов, которые маскируются под личные отношения или имитируют эмоциональную связь, чтобы удерживать внимание пользователя как можно дольше.

Под угрозой – гиганты отрасли

Новые нормы существенно повлияют на бизнес-модели крупнейших игроков рынка – Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram), Alphabet Inc. (Google, YouTube) и ByteDance Ltd. (TikTok). Монетизация этих платформ напрямую зависит от продолжительности нахождения пользователей в приложениях.

За несоблюдение требований нового законодательства компаниям будут грозить колоссальные финансовые санкции — штрафы в размере до 6% от их годового мирового оборота .

Еврокомиссия уже неоднократно критиковала соцсети за использование так называемого "зависимого дизайна".

В отношении Meta и TikTok продолжаются расследования в рамках действующего Закона о цифровых услугах (DSA).

Напомним, ранее сообщалось, что Meta оказалась под угрозой рекордного штрафа. В США начался суд из - за соцсетевой зависимости у детей. В Федеральном суде Окленда 18 августа стартовал процесс по иску генеральных прокуроров 29 американских штатов о компульсивной зависимости несовершеннолетних от контента в соцсетях.