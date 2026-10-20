Австралия готовит судебные тяжбы против Facebook, TikTok и YouTube: названы причины

Правительство Австралии намерено подать в суд на Facebook, TikTok и другие ведущие цифровые платформы из-за вероятного несоблюдения общенационального запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Австралия блокирует доступ подростков к соцсетям

Регулятор онлайн безопасности уже расследует деятельность Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и YouTube.

Законодательство требует от компаний принимать действенные меры, чтобы блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей для их защиты от вредоносного контента. Отвечая на вопрос о вероятности исков против всех пяти платформ, министр подтвердила такую возможность.

Отчет регулятора eSafety обнаружил, что большинство несовершеннолетних пользователей смогли сохранить существующие аккаунты или без помех создать новые.

Главной причиной этого стало отсутствие эффективных инструментов проверки возраста на самих платформах.

Несмотря на то, что с момента вступления в силу первого в мире подобного запрета прошел почти год, количество подростков в социальных сетях уменьшилось лишь незначительно. В связи с этим власти страны существенно усилили давление на технологический сектор.

Штрафы выросли

Австралийское правительство удвоило максимальный штраф за нарушение требований законодательства до 109,2 миллиона австралийских долларов, что составляет около 76 миллионов долларов США.

Кроме того, Комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант получил расширенные следственные полномочия.

Она имеет право потребовать внутренние документы компаний и вызвать на допрос нынешних или бывших сотрудников. В настоящее время регулятор активизировал сбор доказательств для формирования правовой позиции в Федеральном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta оказалась под угрозой рекордного штрафа. В США начался суд из - за соцсетевой зависимости у детей. В Федеральном суде Окленда 18 августа стартовал процесс по иску генеральных прокуроров 29 американских штатов о компульсивной зависимости несовершеннолетних от контента в соцсетях.