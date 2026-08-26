Meta выплатит рекордные $16,7 млрд для урегулирования исков о вреде соцсетей детям

Корпорация Meta Platforms согласилась выплатить до $16,68 млрд в рамках мирового соглашения по урегулированию судебных исков от штатов США. Компанию обвиняли в преднамеренной разработке Facebook и Instagram с функциями, вызывающими зависимость у детей, введением пользователей в заблуждение по безопасности и неправомерном сборе персональных данных несовершеннолетних.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Соглашение было заключено непосредственно во время федерального судебного процесса в Калифорнии по иску 29 штатов. Это позволило компании избежать судебного разбирательства, в рамках которого истцы сначала требовали до $1,4 трлн штрафов, а перед началом заседаний озвучивали претензии на сумму около $200 млрд. Несмотря на достижение договоренностей, Meta официально отвергла любые обвинения в правонарушениях.

На фоне новости об урегулировании спора акции компании выросли на 4,4% во время предрыночных торгов.

Новые ограничения для подростков и суть обвинений

По условиям мирового соглашения Meta обязалась ввести дополнительные меры безопасности для несовершеннолетних пользователей Facebook и Instagram на всей территории США, в частности, установить ежедневные лимиты использования приложений и ночные блокировки доступа.

Обвинения охватывали нарушение федерального закона о защите конфиденциальности детей в интернете. По данным прокуроров, компания собирала персональные данные детей без согласия родителей и использовала их для тренировки моделей машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта.

Волна судебных исков против технологических гигантов

Судебный процесс против Meta является частью масштабной кампании США. Школьные округа, муниципалитеты и физические лица обвиняют социальные платформы в провоцировании кризиса психического здоровья среди молодежи.

Аналогичные иски в федеральных и местных судах поданы также против Snapchat, YouTube и TikTok. Ранее эти четыре компании уже заключили первое мировое соглашение со школьным округом в Кентукки на сумму $27 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta оказалась под угрозой рекордного штрафа. В США начался суд из - за соцсетевой зависимости у детей. В Федеральном суде Окленда 18 августа стартовал процесс по иску генеральных прокуроров 29 американских штатов о компульсивной зависимости несовершеннолетних от контента в соцсетях.