Meta виплатить рекордні $16,7 млрд для врегулювання позовів про шкоду соцмереж дітям

Корпорація Meta Platforms погодилася виплатити до $16,68 млрд у межах мирової угоди для врегулювання судових позовів від штатів США. Компанію звинувачували у навмисній розробці Facebook та Instagram із функціями, що спричиняють залежність у дітей, введенні користувачів в оману щодо безпеки та неправомірному зборі персональних даних неповнолітніх.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Угоду уклали безпосередньо під час федерального судового процесу в Каліфорнії за позовом 29 штатів. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду, у межах якого позивачі спочатку вимагали до $1,4 трлн штрафів, а перед початком засідань озвучували претензії на суму близько $200 млрд. Попри досягнення домовленостей, Meta офіційно відкинула будь-які звинувачення у правопорушеннях.

На тлі новини про врегулювання спору акції компанії зросли на 4,4% під час передринкових торгів.

Нові обмеження для підлітків та суть звинувачень

За умовами мирової угоди Meta зобов'язалася запровадити додаткові заходи безпеки для неповнолітніх користувачів Facebook та Instagram на всій території США, зокрема встановити щоденні ліміти використання додатків та нічні блокування доступу.

Звинувачення охоплювали порушення федерального Закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті. За даними прокурорів, компанія збирала персональні дані дітей без згоди батьків та використовувала їх для тренування моделей машинного навчання і генеративного штучного інтелекту.

Хвиля судових позовів проти технологічних гігантів

Судовий процес проти Meta є частиною масштабної кампанії в США. Шкільні округи, муніципалітети та фізичні особи звинувачують соціальні платформи у провокуванні кризи психічного здоров'я серед молоді.

Аналогічні позови у федеральних і місцевих судах подано також проти Snapchat, YouTube та TikTok. Раніше ці чотири компанії вже уклали першу мирову угоду зі шкільним округом у Кентуккі на суму $27 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta опинилася під загрозою рекордного штрафу. У США розпочався суд через соцмережеву залежність у дітей. У Федеральному суді Окленда 18 серпня стартував процес за позовом генеральних прокурорів 29 американських штатів щодо компульсивної залежності неповнолітніх від контенту в соцмережах.