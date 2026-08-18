Meta опинилася під загрозою рекордного штрафу: у США розпочався суд через соцмережеву залежність у дітей

У Федеральному суді Окленда, штат Каліфорнія, 18 серпня 2026 року розпочався судовий процес проти корпорації Meta Platforms за позовом генеральних прокурорів 29 американських штатів. Компанію звинувачують у свідомому створенні функціоналу Facebook та Instagram, що формує компульсивну залежність у дітей і підлітків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріали Bloomberg.

Штати звинувачують Meta в порушенні законів про захист прав споживачів і федерального закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA), зокрема через незаконний збір персональних даних користувачів віком до 13 років.

Фінансові ризики та вимоги позивачів

Судовий процес створює безпрецедентні юридичні та фінансові ризики для технологічного гіганта:

Масштаб штрафів: за підрахунками самої Meta, у разі повної поразки потенційні штрафи можуть досягти $1,4 трлн, що зіставно з ринковою капіталізацією компанії. Водночас представники позивачів під час слухань оперували сумою близько $193 млрд, що співмірно з історичною тютюновою угодою 1998 року ($206 млрд).

Вимоги щодо інтерфейсу: окрім виплати компенсацій, прокурори вимагають судової заборони на алгоритми рекомендацій і функцію "нескінченної стрічки", які штучно утримують увагу неповнолітніх, а також обмеження доступу молодшої аудиторії.

Позиція Meta: корпорація відкидає звинувачення, називаючи фінансові вимоги позивачів необґрунтованими та неспівмірними, а також заявляє про відсутність доказів введення користувачів в оману.

Очікується, що судовий процес триватиме близько п'яти тижнів. Свідчення в суді мають надати співзасновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг, а також очільник Instagram Адам Моссері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta заплатить $567 млн штрафу за шкоду психічному здоров'ю підлітків. Суд штату Нью-Мексико визнав соціальні мережі компанії суспільною загрозою та зобов'язав запровадити ліміти на екранний час і push-сповіщення для неповнолітніх.