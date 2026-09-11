Понад 400 км/год і штучний інтелект: український виробник розробляє нову версію дрона-перехоплювача

Український виробник “Влучник” розробляє нову версію дрона-перехоплювача “Зореліт v6”, призначену для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Новий апарат має розвивати швидкість понад 400 км/год, працювати на висоті до 5 км і отримати ширші можливості для автономного перехоплення повітряних цілей.

Як пише Dilo, про це інформує Defender Media.

85 тисяч гривень за перехоплювач

Паралельно компанія тестує технології автономного перехоплення повітряних цілей та веде переговори щодо запуску виробництва в Європі.

Основним продуктом компанії наразі є "Зореліт v4". Перші випробування дрона відбулися у вересні 2025 року, а вже в грудні виробник уклав перший контракт на постачання.

Нині існує шість модифікацій перехоплювача. Вони відрізняються камерами, системами зв’язку та використанням технологій штучного інтелекту. Залежно від комплектації дальність польоту становить 46 або 65–70 км.

Наступна версія перехоплювача створюється передусім для протидії реактивним "шахедам", які потребують швидших засобів перехоплення.

"Зореліт v6" має розвивати швидкість понад 400 км/год і працювати на висоті до 5 км. Через використання дорожчих компонентів орієнтовна вартість одного такого дрона становитиме близько 85 тис. грн.

Окремий напрям роботи компанії - зменшення ролі оператора під час перехоплення цілі.

ШІ-система "Зорельота" вже здатна виявляти повітряну ціль на відстані близько 800 метрів і автоматично коригувати наведення дрона. Тепер розробники випробовують систему з вищим рівнем автономності.

За задумом, перехоплювач зможе самостійно злітати, переходити у швидкісний режим і прямувати в район розташування цілі. Для цього планують використовувати інтеграцію зі SkyMap - системою, яка акумулює інформацію від радарів та інших сенсорів.

Після візуального виявлення цілі система має автоматично переходити до фінального наведення. Наразі автономне керування випробовують на полігоні, після чого команда планує перейти до бойових випробувань.

Розробкою автономних систем для перехоплення "шахедів" займаються й інші українські виробники. Зокрема, MaXon Systems працює над технологією, яка, за даними компанії, автоматизує близько 95% процесу перехоплення.

Водночас "Влучник" планує розширювати діяльність за межами України. Команда веде переговори щодо створення кількох спільних підприємств із європейськими партнерами.

Окрім лінійки "Зореліт", виробник працює ще над кількома рішеннями у сфері малої протиповітряної оборони. Деталі цих розробок наразі не розкривають. За словами співзасновника Платона Пресіча, одне з таких рішень поки не має аналогів серед українських розробок.

Нагадаємо, український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.