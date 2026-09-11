Україна готує новий перехоплювач для реактивних "шахедів": Bullet розганятиметься до 450 км/год

Український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.

Як пише Dilo, про це представник "Генерал Черешня" Андрій Олійник розповів Defense News.

Український дрон-перехоплювач Bullet

Представити готовий виріб компанія планує восени 2026 року.

За його словами, розробники змінюють конструкцію корпусу Bullet та використовують матеріали, стійкіші до високих температур. Крім того, нову версію дрона оснастять кінетичним прискорювачем.

Для порівняння, нинішня версія Bullet, за даними виробника, здатна розвивати швидкість до 310 км/год. Дрон може перебувати в повітрі до 25 хвилин і працювати на висоті до 6 км.

Співпраця з STRIX

Робота над перехоплювачем для реактивних "шахедів" є спільним проєктом "Генерал Черешня" та STRIX. Про співпрацю компанії оголосили у червні.

Тоді співзасновник "Генерал Черешня" Станіслав Гришин повідомляв, що розробники інтегрували в Bullet хімічний прискорювач STRIX безпосередньо в корпус дрона.

Для встановлення прискорювача конструкцію апарата довелося доопрацювати: нижню частину рами переробили та посилили, щоб вона витримувала додаткові навантаження.

Нова версія Bullet має стати відповіддю на появу у Росії реактивних безпілотників, які потребують швидших засобів перехоплення. Очікується, що готовий виріб "Генерал Черешня" представить уже цієї осені.

У липні Україна запровадила механізм Drone Deal, який дозволяє контрольований експорт українського озброєння та оборонних технологій державам-партнерам під час воєнного стану. Формат охоплює експорт, спільне виробництво та залучення інвестицій в український ОПК.