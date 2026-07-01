Україна офіційно дозволила експорт власної зброї під час війни: названо головні умови

Кабінет Міністрів України запроваджує спеціальний механізм контрольованого експорту вітчизняного озброєння та оборонних технологій у форматі Drone Deal.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За її словами, головна мета ініціативи — посилення внутрішнього оборонного виробництва та забезпечення потреб Сил оборони України.

Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та передбачають експорт до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Ключовою фінансовою складовою реформи є прямі відрахування на розвиток українського оборонно-промислового комплексу (ОПК). Зокрема, до спеціального фонду державного бюджету спрямовуватимуть:

20% коштів від експортних контрактів на готові вироби та технології;

від експортних контрактів на готові вироби та технології; 30% коштів від продажу за кордон комплектуючих.

Уряд також встановив фінансові пороги для виходу на зовнішні ринки. Так, мінімальна сума експортного контракту для готових виробів має становити від 15 млн грн. Для постачання комплектуючих таке обмеження не застосовуватиметься.

Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт.

У дозволі може бути відмовлено, якщо Міноборони чи інший державний замовник планує закупити ці товари для потреб оборони України або якщо товар включено до Переліку критичних товарів.

Міноборони щоквартально оновлюватиме перелік критичних товарів і технологій, а МЗС — перелік держав, до яких дозволений експорт. Ми також захищаємо українські технології.

Вони передаватимуться без відчуження прав інтелектуальної власності, із контролем використання та реекспорту.

"Сьогодні понад половина озброєння на фронті — українського виробництва. Українські зброярі нарощують виробництво безпілотних систем, засобів РЕБ, боєприпасів, комплектуючих та інших оборонних технологій", - зазначила Свириденко.

Що таке Drone Deals

Drone Deals – це багаторічні рамкові міждержавні угоди, ініційовані Україною для спільного розвитку оборонно-промислового комплексу, обміну військовими технологіями, спільного виробництва безпілотників та експорту української зброї.

Ця програма передбачає укладання довгострокових договорів (до 10 років) та комплексне партнерство у сфері безпеки:

спільне виробництво: інтеграція українського бойового досвіду та технологій виготовлення дронів, засобів РЕБ та ППО із західними потужностями.

експорт та інвестиції: забезпечення партнерів українськими розробками та зброєю з паралельним фінансуванням, що відкриває нові ринки для українського бізнесу.

стратегічний обмін: надання доступу до унікальних українських військових технологій іншим країнам, таким як США, в обмін на підтримку та інтеграцію в оборонні системи.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Також Зеленський заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.