Зеленський анонсував запуск керованого експорту зброї: три платформи представлять за два тижні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром запустить механізм керованого експорту деяких видів національної зброї, щоб покрити дефіцит фінансування виробництва озброєнь і збільшити потужності для постачання фронту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси", - зазначив він.

За його словами, це дозволить нарощувати виробництво — зокрема дронів — і забезпечувати потреби фронту. Він додав, що країна визначила обсяги потреб для армії до кінця року та на наступний рік, а також необхідні залишки на складах для захисту й підтримки бойової готовності.

Президент пояснив, що Україна здатна виробляти певні сучасні види озброєнь у значно більших обсягах, ніж може самостійно профінансувати, а за деякими напрямами вже має профіцит. Як приклади він навів морські дрони, попит на які є у світі, та протитанкову зброю. Водночас Зеленський підкреслив необхідність жорсткого експортного контролю, щоб технології та озброєння не потрапили до росіян або їхніх спільників.

За словами президента, виробництво здійснюватиметься в Україні та у спільних проєктах із партнерами, а також передбачено постачання в Україну того, що виготовляють іноземні партнери. Завдяки керованому експорту, зазначив він, держава зможе акумулювати фінанси на збільшення виробництва тих озброєнь, які потрібні війську.

Зеленський також повідомив, що протягом двох тижнів буде представлений концепт — три нові експортні платформи: перша — для взаємодії зі США, друга — для європейських партнерів, третя — для інших зацікавлених країн і партнерів світу.

"Зараз саме українці, саме українські компанії, українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, і це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій. Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність", - резюмував він.

Додамо, про експорт зброї в Україні заговорили ще у 2024 році. Від початку повномасштабного вторгнення Україна фактично заборонила експорт озброєнь, що суттєво обмежило можливості вітчизняних виробників. Це спонукає великі технологічні компанії розглядати можливість перенесення виробництва за кордон.