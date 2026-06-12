ШІ-стартап Джеффа Безоса залучив $12 мільярдів інвестицій

Стартап у сфері штучного інтелекту Prometheus, який очолює засновник Amazon Джефф Безос, залучив потужний раунд фінансування, що підвищило його ринкову оцінку до 41 мільярда доларів. Це закріплює статус мільярдера як одного з провідних гравців глобального ШІ-буму.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За словами речника компанії, Prometheus залучив 12 мільярдів доларів від пулу великих інвесторів, серед яких JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., BlackRock Inc. та безпосередньо сам Джефф Безос.

Фокус на промисловість та масштабні плани поглинання

Керівництво компанією Безос здійснює спільно з ветераном Google Віком Баджаєм. На відміну від розробників звичайних чат-ботів, цей проєкт має чітке практичне спрямування та наразі об'єднує близько 150 співробітників.

Робота стартапу зосереджена на двох стратегічних напрямах:

Промисловий ШІ: розробка спеціалізованих моделей та інструментів штучного інтелекту, які допомагатимуть проєктувати та виготовляти складні фізичні продукти для комп'ютерної та аерокосмічної галузей.

Стратегічні поглинання: створення окремої холдингової компанії для залучення десятків мільярдів доларів, які спрямують на викуп підприємств, здатних отримати максимальну вигоду від технологій Prometheus.

Після того як Безос залишив посаду головного виконавчого директора Amazon у 2021 році, він активно інвестує у перспективні технології. Окрім розвитку своєї ракетної компанії Blue Origin, мільярдер вклав кошти у низку відомих робототехнічних ШІ-фірм, серед яких Physical Intelligence та Generalist AI, паралельно залишаючись виконавчим головою ради директорів Amazon.

Нагадаємо, Amazon інвестує 10 мільярдів євро в Європу для запуску складських роботів із ШІ. Технологічний гігант модернізує власну європейську мережу виконання замовлень та впроваджує мобільних складських роботів нового покоління, які функціонують на базі штучного інтелекту й здатні розпізнавати голосові команди та розмовну мову.