ИИ-стартап Джеффа Безоса привлек $12 миллиардов инвестиций

Стартап в сфере искусственного интеллекта Prometheus, возглавляемый основателем Amazon Джеффом Безосом, привлек мощный раунд финансирования, что повысило его рыночную оценку до 41 миллиарда долларов. Это закрепляет статус миллиардера как одного из ведущих игроков глобального ИИ-бума.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По словам представителя компании, Prometheus привлек 12 миллиардов долларов от пула крупных инвесторов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., BlackRock Inc. и непосредственно сам Джефф Безос.

Фокус на промышленность и масштабные планы поглощения

Руководство компанией Безос осуществляет совместно с ветераном Google Виком Баджаем. В отличие от разработчиков обычных чат-ботов, этот проект имеет четкое практическое направление и объединяет около 150 сотрудников.

Работа стартапа сосредоточена на двух стратегических направлениях:

Промышленное ИИ: разработка специализированных моделей и инструментов искусственного интеллекта, которые будут помогать проектировать и производить сложные физические продукты для компьютерной и аэрокосмической отраслей.

Стратегические поглощения: создание отдельной холдинговой компании для привлечения десятков миллиардов долларов, которые будут направлены на выкуп предприятий, способных извлечь максимальную выгоду от технологий Prometheus.

После того, как Безос покинул пост главного исполнительного директора Amazon в 2021 году, он активно инвестирует в перспективные технологии. Кроме развития своей ракетной компании Blue Origin, миллиардер вложил средства в ряд известных робототехнических ИИ-фирм, среди которых Physical Intelligence и Generalist AI, параллельно оставаясь исполнительным председателем совета директоров Amazon.

Напомним, Amazon инвестирует 10 миллиардов евро в Европу для запуска складских роботов из ИИ. Технологический гигант модернизирует собственную европейскую сеть выполнения заказов и внедряет мобильные складские работы нового поколения, которые функционируют на базе искусственного интеллекта и способны распознавать голосовые команды и разговорный язык.