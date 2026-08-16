Пять регионов получили новое оборудование для энергосетей: что передали партнеры

Пять украинских областей на этой неделе получили через Фонд поддержки энергетики оборудование общей стоимостью более 1,8 млн. евро. Его закупили за средства ЕС, Великобритании, Германии и Дании для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Оборудование получило Харьковская, Черниговская, Одесская, Днепропетровская и Николаевская области.

В частности:

для Харьковщины за средства Великобритании приобрели трансформаторы;

Черниговщина, Харьковщина и Одесщина получили энергетическое оборудование, закупленное при поддержке ЕС;

для Днепропетровщины на средства Германии приобрели элементы энергетического оборудования;

Николаевщина получила трансформаторное масло, закупленное за средства Дании.

Поставки осуществляются через Фонд поддержки энергетики Украины, через который международные партнеры финансируют закупку оборудования для нужд украинских энергокомпаний и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Напомним, ранее Великобритания передала оборудование для магистральных электросетей в семи областях Украины. Общая стоимость партии превысила 113 тыс. евро.