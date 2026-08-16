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Пять регионов получили новое оборудование для энергосетей: что передали партнеры
Пять украинских областей на этой неделе получили через Фонд поддержки энергетики оборудование общей стоимостью более 1,8 млн. евро. Его закупили за средства ЕС, Великобритании, Германии и Дании для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.
Оборудование получило Харьковская, Черниговская, Одесская, Днепропетровская и Николаевская области.
В частности:
- для Харьковщины за средства Великобритании приобрели трансформаторы;
- Черниговщина, Харьковщина и Одесщина получили энергетическое оборудование, закупленное при поддержке ЕС;
- для Днепропетровщины на средства Германии приобрели элементы энергетического оборудования;
- Николаевщина получила трансформаторное масло, закупленное за средства Дании.
Поставки осуществляются через Фонд поддержки энергетики Украины, через который международные партнеры финансируют закупку оборудования для нужд украинских энергокомпаний и восстановление поврежденной инфраструктуры.
Напомним, ранее Великобритания передала оборудование для магистральных электросетей в семи областях Украины. Общая стоимость партии превысила 113 тыс. евро.