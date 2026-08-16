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Пять регионов получили новое оборудование для энергосетей: что передали партнеры

линии электропередач
Пять регионов получили новое оборудование для энергосетей

Пять украинских областей на этой неделе получили через Фонд поддержки энергетики оборудование общей стоимостью более 1,8 млн. евро. Его закупили за средства ЕС, Великобритании, Германии и Дании для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Оборудование получило Харьковская, Черниговская, Одесская, Днепропетровская и Николаевская области.

В частности:

  • для Харьковщины за средства Великобритании приобрели трансформаторы;
  • Черниговщина, Харьковщина и Одесщина получили энергетическое оборудование, закупленное при поддержке ЕС;
  • для Днепропетровщины на средства Германии приобрели элементы энергетического оборудования;
  • Николаевщина получила трансформаторное масло, закупленное за средства Дании.

Поставки осуществляются через Фонд поддержки энергетики Украины, через который международные партнеры финансируют закупку оборудования для нужд украинских энергокомпаний и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Напомним, ранее Великобритания передала оборудование для магистральных электросетей в семи областях Украины. Общая стоимость партии превысила 113 тыс. евро.

Автор:
Татьяна Гойденко

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