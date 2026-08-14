Прифронтовым учебным заведениям закупят технику и генераторы

Правительство направит 41,1 млн грн, собранных через UNITED24, на оборудование учебных заведений в Запорожской, Одесской и Харьковской областях, а также на резервное питание для профессиональных и профессиональных высших заведений Запорожской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

Из общей суммы 30,7 млн. грн. распределят между учреждениями дошкольного образования Запорожской, Одесской и Харьковской областей. За эти средства планируется закупить компьютерное оборудование, программное обеспечение, мебель и средства обучения.

Еще 10,4 млн грн будут направлены на закупку и установку генераторов в учреждениях профессионального и профессионального высшего образования Запорожской области.

Общество должно провести соответствующие закупки после распределения финансирования.

Напомним, в июне правительство выделило 2,3 млрд грн на энергонезависимость и восстановление учебных заведений. В частности, 600 млн. грн. предусмотрели университетам на когенерационные установки, солнечные электростанции и системы накопления энергии, еще 500 млн. грн. — на восстановление поврежденных зданий, укрытия и оборудования.

Кроме того, в 2026 году государство отдельно направило почти 6 млрд грн на укрытие в школах и детсадах. Часть средств получают именно прифронтовые общины, в частности, в Запорожской, Одесской и Харьковской областях.