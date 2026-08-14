Тотальный PR марафон 2026 года по Blind Early Bird. Как превратить коммуникации в бизнес-инструмент?

Коммуникации давно не ограничиваются только PR-отделом, а пронизывают весь бизнес. Каждое слово CEO влияет на репутацию, а продукт, сервис, HR, партнерство, каждое действие, бездействие и молчание бизнеса формируют то, что о нем думают люди. В мире войны и кризиса, где доверие является ценнейшей валютой, PR не является функцией, а стал важной частью всего.

25 сентября 2026 года в Киеве состоится Тотальный PR марафон 2026 – топовое ежегодное событие от MMR и Ekonomika+, которое соберет PR-профи, как никто понимающих "тотальность" пиара. У каждого своя экспертиза, все тонкости стратегий и тактик, которые влияют на разные сферы бизнеса и померяются друг с другом и поделятся с аудиторией.

Только 6 дней действует предложение Blind early bird – 1000 грн.

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На Тотальном PR марафоне 2026 найдем ответы на вопросы:

Что такое "тотальный PR" или как коммуникации стали частью каждой бизнес-функции: от CEO и HR до продукта и юридических решений?

Что такое "репутационный антистресс" или как строить и сохранить то, что трудно восстановить?

Личный бренд руководителя спасает или топит бизнес?

Что такое "тотальная "ШИза" или как сделать искусственный интеллект своим вторым мозгом?

Как использовать собственные медиа и коммьюнити?

А как же посчитать PR в бизнес-цифрах?

и многое другое.

Тотальный PR марафон 2026 – для тех, кто влияет на то, как бизнес звучит и как его воспринимают. Лови свой шанс схватить билет по сниженной цене!