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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 14 августа
По состоянию на 14 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры не изменились. Стоимость овощей борщового набора осталась на прежнем уровне.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 14 августа:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|12-20 грн
|+0%
|Лук
|17-20 грн
|+0%
|Морковь
|15-18 грн
|+0%
|Капуста молодая
|18-22 грн
|+0%
|Помидоры
|30-60 грн
|+0%
|Огурцы
|40-50 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые помидоры по 69,89 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Картофель в среднем стоит 14 грн/кг. Хотя массовый сбор нового урожая увеличил предложение от фермеров, но за одну неделю овощ подорожал на 7,69%.
Ценник на морковь не изменился, за килограмм просят 15–18 грн/кг. Лук продают по 17–20 грн. Цены на свеклу (9-11 грн/кг), капусту (18-22 грн/кг), перец сорта "Белозвезда" (25-40 грн/кг), кабачки (23-30 грн/кг) и баклажаны (23-30 грн/кг) тоже остались без изменений.
Стоимость огурцов с 10 августа удерживается на уровне 40-50 грн/кг. Помидоры тоже не изменились в ценах — за килограмм томатов просят около 40 грн.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.