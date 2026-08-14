Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 14 августа

По состоянию на 14 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры не изменились. Стоимость овощей борщового набора осталась на прежнем уровне.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 14 августа:

Овощи Цена Смена Картофель 12-20 грн +0% Лук 17-20 грн +0% Морковь 15-18 грн +0% Капуста молодая 18-22 грн +0% Помидоры 30-60 грн +0% Огурцы 40-50 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самые дешевые помидоры по 69,89 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Картофель в среднем стоит 14 грн/кг. Хотя массовый сбор нового урожая увеличил предложение от фермеров, но за одну неделю овощ подорожал на 7,69%.

Ценник на морковь не изменился, за килограмм просят 15–18 грн/кг. Лук продают по 17–20 грн. Цены на свеклу (9-11 грн/кг), капусту (18-22 грн/кг), перец сорта "Белозвезда" (25-40 грн/кг), кабачки (23-30 грн/кг) и баклажаны (23-30 грн/кг) тоже остались без изменений.

Стоимость огурцов с 10 августа удерживается на уровне 40-50 грн/кг. Помидоры тоже не изменились в ценах — за килограмм томатов просят около 40 грн.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.