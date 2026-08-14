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Дистанционка выгоднее офиса: как изменились зарплаты менеджеров в украинском IT

программистка
Как изменились зарплаты менеджеров в украинском IT / Shutterstock

Летом 2026 года медианная зарплата в украинском проджект-менеджменте осталась без изменений и составляет $2500, в то время как в продакт-менеджменте зафиксирован рост — до $3550 (+$50 за полгода). В то же время, около трети опрошенных менеджеров получили повышение компенсации за последние 6 месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса профильного IT-портала DOU.

Медианные зарплаты по специализациям

Направление Product Management традиционно имеет более высокий уровень оплаты, чем Project Management, на всех квалификационных уровнях:

  • Product Management: самая высокая медиана имеет категория Head of Product ($6000). У специалистов уровня Senior медиана выросла на $300 – до $4300, у Middle – на $200 (до $2700), а у Junior снизилась на $100 – до $1300.
  • Project Management: больше всего среди проджектов получают Delivery Managers ($4000). Медиана Senior PM составляет $3400 (+$75 за полгода), Middle PM – сохранилась на уровне $2000, а у Junior PM сократилась на $296 – до $904.
  • Другие позиции: медианная компенсация Program Managers составляет $4700, а Scrum Masters – $3600 (снизилась на $200).

Формат работы, тип компаний и география

Исследование демонстрирует несколько выраженных трендов по условиям труда и уровню доходов:

  • Формат занятости: менеджеры, работающие дистанционно ($2800) или в гибридном формате ($3000), зарабатывают ощутимо больше тех, кто работает исключительно в офисе ($2225).
  • Тип компаний: самые высокие медианы зафиксированы в аутстафинге ($3300) и продуктовых компаниях ($3000). В сервисных компаниях показатель составляет $2700, в стартапах - $2645.
  • География в Украине: самая высокая медианная зарплата зафиксирована в Виннице ($3200), далее следуют Киев, Житомир и Черкассы (по $3000). В Одессе и Харькове показатели сократились до $2500 и $2550 соответственно.
  • Портрет менеджера: 52% опрошенных проживают в Киеве, медианный возраст специалистов составляет 33 года. Доля женщин в менеджменте за полгода выросла с 43% до 48%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине существенно выросли зарплаты тестировщиков. Медианные компенсации украинских QA-специалистов выросли по всем ключевым направлениям, а лидерами по уровню доходов стали специалисты по автоматизированному тестированию.

Автор:
Максим Кольц

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