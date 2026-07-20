В Украине существенно выросли зарплаты тестировщиков: кто получает больше всего

В первом полугодии 2026 года медианные зарплаты украинских QA-специалистов выросли во всех основных специализациях. Наивысшую медианную компенсацию получают специалисты по автоматизированному тестированию (Automation QA) – 3663 доллара.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса портала DOU.

По основным направлениям тестирования медианные доходы распределились следующим образом:

Automation QA - 3 663 доллара (наибольший рост за полгода - на 438 долларов);

General QA - 2 700 долларов (+175 долларов);

Manual QA – 2 000 долларов (+200 долларов).

Самое ощутимое повышение получили опытные специалисты. В частности, в Automation QA зарплаты тимлидов выросли на 300 долларов – до 4 800 долларов. Также значительный рост зафиксировали среди специалистов с опытом 14 и более лет. В общем, каждый третий QA-специалист получил повышение зарплаты за последние пол года, а каждый второй — за последний год.

Зарплаты по должностям и языкам программирования

По уровню должностей (независимо от специализации) наибольшие медиа компенсации в Украине имеют руководители направлений Head/Manager — 5 000 долларов. Далее следуют QA Tech Lead (4575 долларов), QA Team Lead (3500 долларов), Senior QA Engineer (3200 долларов), Middle QA Engineer (1900 долларов) и Junior QA Engineer (890 долларов).

Языки программирования в своей работе используют 52% специалистов QA. Самые высокие доходы имеют те, кто работает с C#/.NET (3275 долларов), Java (3200 долларов) и TypeScript (3050 долларов).

В то же время за последние шесть месяцев заметно выросли зарплаты тех, кто использует JavaScript (+400 долларов, до 2 500 долларов) и SQL (+350 долларов, до 2 150 долларов). Среди специалистов уровня Lead+ лучше оплачиваются те, кто работает с Python — 4 500 долларов (рост на 500 долларов за полгода), а у сеньоров на Python медиана выросла на 325 долларов.

Региональные тренды и внутренняя миграция

В Киеве и Львове медианная зарплата QA-специалистов составляет 2500 долларов, а в Днепре, Тернополе и Полтаве — по 2300 долларов. Самый высокий показатель зафиксирован в Житомире (2750 долларов), однако авторы исследования отмечают, что выборка там была слишком маленькой (всего 18 анкет).

При этом городами-лидерами, где за пол года существенно и подтвержденно выросли зарплаты как тестировщиков, так и разработчиков, стали Черкассы (медиана 2040 долларов, 540 долларов) и Тернополь (медиана 2300 долларов, 539 долларов). В аналитическом центре DOU предполагают, что подобная тенденция может быть связана с новой волной миграции айтовцев внутри страны.

Также исследование показало, что украинские тестировщики, сейчас живущие за границей, зарабатывают больше, чем их коллеги в Украине: общая медианная зарплата там составляет 3 300 долларов против 2 310 долларов в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что медиальная зарплата разработчиков в Украине выросла до $3500 в июне 2026 года, что на $50 больше, чем в декабре 2025 года.