В Украине за год сократили почти четверть IT-специалистов

В украинской технологической сфере продолжаются кадрово структурные изменения. За последний год работу потеряли 17% IT-специалистов. Этот показатель оказался несколько меньше, чем в 2025 году, когда уровень сокращений достиг 19%. При этом аналитики фиксируют тенденцию, что за рубежом специалистов увольняли даже чаще, чем внутри Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты исследования ИТ-портала DOU.

Наибольшую часть всех сокращенных на украинском рынке труда составляют Senior-специалисты. Кроме того, в Украине заметно возросло количество увольнений среди специалистов управленческого уровня, в частности Lead-специалистов.

Причины увольнений, влияние ИИ и размер компенсаций

Согласно обнародованным данным, кадровая оптимизация затронула широкий спектр профессий внутри компаний.

Кого увольняли чаще всего и по каким причинам:

Основные позиции риска: чаще всего в сокращение штатных расписаний попадали разработчики (Software Engineer), инженеры по тестированию (QA/AQA), разнообразные менеджеры, маркетологи, а также SEO-специалисты.

Главные факторы оптимизации: ключевыми причинами расторжения контрактов работодатели называли необходимость урезания общих бюджетов компании, финансовые затруднения, а также полное завершение или внезапное замораживание текущих проектов.

Фактор искусственного интеллекта: о непосредственной потере рабочего места из-за автоматизации и замены их роли технологиями искусственного интеллекта сообщили 5% всех опрошенных респондентов.

Эффект неожиданности: почти половина украинских айтовцев признались, что официальное уведомление об увольнении стало для них полной неожиданностью.

В вопросе финансового расставания большинство компаний вели себя ответственно и выплачивали сотрудникам задолженность по заработной плате, а также предусмотренные контрактами денежные компенсации. В то же время, 66% специалистов констатировали, что не получили никакой дополнительной или партнерской поддержки после официального сокращения.

Отдельно аналитики исследовали ситуацию с так называемым "бенчем" (ожиданием новых проектов внутри компании с сохранением части выплат). Сейчас общая доля айтовцев на бенче остается достаточно низкой — она составляет менее 2% всего рынка. Преимущественно в этом статусе находятся разработчики и специалисты QA, причем среди них также зафиксирован рост количества Senior-специалистов.

