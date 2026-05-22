Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Количество ІТ-ФЛПов в Украине сократилось на 20%: бизнес переходит на гиг-контракты

программисты, ноутбуки
Количество ІТ-ФЛП в Украине сократилось на 20% / Freepik

Количество ІТ-ФЛП в Украине в 2025-2026 годах сократилось на рекордные 21%, или более чем на 56 тысяч человек. Это самое большое снижение с 2016 года. Одновременно на рынке растет доля специалистов, работающих по гиг-контрактам и другим форматам занятости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.

К 2024 году количество ІТ-ФЛП ежегодно росло. Больше всего предпринимателей по-прежнему работает по направлению "Компьютерное программирование" - этот КВЭД избрали 67% предпринимателей .

Однако именно здесь за год количество сократилось больше всего - на 35 тысяч человек.

Также понижение зафиксировали в других сегментах:

  • "Вебпорталы" - минус 26%;
  • "Обработка данных" - минус 26,5%;
  • "Консультирование" - 29,4 тыс. зарегистрированных ФЛПов;
  • "Обработка данных" - 25,9 тыс.;
  • "Управление компьютерным оборудованием" - 1,3 тыс.

Одной из причин изменения структуры ІТ-сектора называют переход специалистов на другие модели сотрудничества. Если в конце 2024 года в качестве ФЛП работали 62% опрошенных айтовцев, то в 2025 году этот показатель снизился до 53%. В то же время доля гиг-контрактов и формата Действие Employment выросло с 14% до 20%.

Количество новых ІТ-ФЛП также существенно уменьшилось. В период с февраля 2025 по февраль 2026 года в Украине зарегистрировали 14,5 тыс. новых предпринимателей в сфере ИТ, тогда как годом ранее — 26,7 тыс.

Сокращение количества ІТ-предпринимателей произошло во всех регионах страны. Больше всего ІТ-ФЛП остается в Киеве, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях, однако и там показатели снизились.

Наибольшее сокращение зафиксировали:

  • Киев - минус более 13 тыс. ФЛП (-20%);
  • Харьковская область - минус почти 7 тыс. (-22,2%);
  • Львовская область - минус более 5 тыс. (-19,5%);
  • Днепропетровская область - минус более 3 тыс. (-17,9%).

Отдельно изменилась и структура предпринимателей по полу. После нескольких лет рост женщин среди ИТ-ФОПов снизился — с 31% до 28,7%.

Тенденция может свидетельствовать об изменении модели работы в украинском ИТ-секторе, где классическая схема сотрудничества через ФЛП постепенно уступает другим форматам трудоустройства.

Заметим, в Украине больше айтовцев закрывают свои ФЛП, чем открывают новые: 7,5 тысяч предпринимателей прекратили деятельность с начала 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко