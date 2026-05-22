Количество ІТ-ФЛПов в Украине сократилось на 20%: бизнес переходит на гиг-контракты

Количество ІТ-ФЛП в Украине в 2025-2026 годах сократилось на рекордные 21%, или более чем на 56 тысяч человек. Это самое большое снижение с 2016 года. Одновременно на рынке растет доля специалистов, работающих по гиг-контрактам и другим форматам занятости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.

К 2024 году количество ІТ-ФЛП ежегодно росло. Больше всего предпринимателей по-прежнему работает по направлению "Компьютерное программирование" - этот КВЭД избрали 67% предпринимателей .

Однако именно здесь за год количество сократилось больше всего - на 35 тысяч человек.

Также понижение зафиксировали в других сегментах:

"Вебпорталы" - минус 26%;

"Обработка данных" - минус 26,5%;

"Консультирование" - 29,4 тыс. зарегистрированных ФЛПов;

"Обработка данных" - 25,9 тыс.;

"Управление компьютерным оборудованием" - 1,3 тыс.

Одной из причин изменения структуры ІТ-сектора называют переход специалистов на другие модели сотрудничества. Если в конце 2024 года в качестве ФЛП работали 62% опрошенных айтовцев, то в 2025 году этот показатель снизился до 53%. В то же время доля гиг-контрактов и формата Действие Employment выросло с 14% до 20%.

Количество новых ІТ-ФЛП также существенно уменьшилось. В период с февраля 2025 по февраль 2026 года в Украине зарегистрировали 14,5 тыс. новых предпринимателей в сфере ИТ, тогда как годом ранее — 26,7 тыс.

Сокращение количества ІТ-предпринимателей произошло во всех регионах страны. Больше всего ІТ-ФЛП остается в Киеве, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях, однако и там показатели снизились.

Наибольшее сокращение зафиксировали:

Киев - минус более 13 тыс. ФЛП (-20%);

Харьковская область - минус почти 7 тыс. (-22,2%);

Львовская область - минус более 5 тыс. (-19,5%);

Днепропетровская область - минус более 3 тыс. (-17,9%).

Отдельно изменилась и структура предпринимателей по полу. После нескольких лет рост женщин среди ИТ-ФОПов снизился — с 31% до 28,7%.

Тенденция может свидетельствовать об изменении модели работы в украинском ИТ-секторе, где классическая схема сотрудничества через ФЛП постепенно уступает другим форматам трудоустройства.

Заметим, в Украине больше айтовцев закрывают свои ФЛП, чем открывают новые: 7,5 тысяч предпринимателей прекратили деятельность с начала 2025 года.