Крупнейшие продуктовые IT-компании в Украине: кто вырос, а кто оставил рейтинг

По данным последнего рейтинга продуктовых компаний и IT-отделов, украинский рынок ИТ остается стабильным по количеству кадров. В 50 крупнейших продуктовых и IT-компаниях Украины работают 24,5 тыс. технических специалистов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на dou.ua.

Показатель за год почти не изменился, но состав участников рейтинга претерпел существенные изменения. При этом некоторые компании исчезли из рейтинга, а другие вошли впервые.

В этом году рейтинг крупнейших продуктовых и IT-компаний Украины претерпел существенные изменения в составе участников. Из него выбыли некоторые компании, в прошлом году занимавшие высокие позиции.

Среди них — украинский единорог airSlate, у которого количество технических специалистов сократилось с 372 до 182 человек, а также Favbet Tech, где из-за масштабного сокращения и блокирования банковских счетов команда уменьшилась с 561 до менее 100 человек. Кроме того, из-за незначительного уменьшения штата рейтинг не смогли удержать G5 Games, Pearl и Patrianna LTD.

В то же время, в рейтинг впервые вошли новые компании. Среди них - "Сильпо" с командой 500 технических специалистов, гемблинг-компания King Group, iGaming-разработчики Sharkscode, производители полупроводников для систем питания Infineon Technologies, приложение для поддержки здоровья BetterMe и компания United Tech, разрабатывающая продукты в сфере социальных сетей. Эти новые участники заняли соответственно 28-е, 35-е, 37-е, 43-е и 45-е места в рейтинге.

За год некоторые компании нарастили свои команды, в то время как общее количество работников оставалось практически неизменным. Так, в Evoplay количество технических специалистов выросло на 33 человека, хотя общая численность команды сократилась на 160 из-за естественной текучести кадров.

Компания Genesis за год увеличила штат технических специалистов на 226 человек и имеет более 100 открытых вакансий, что связано с запуском новых продуктов и развитием существующих.

В Ajax Systems команда выросла на 712 человек, в том числе активно нанимающих инженеров, hardware-разработчиков и тестировщиков, а также увеличивающих производственные мощности и глобальную команду продаж. Nova Digital расширила штат на 83 технических специалиста, сосредотачивая внимание на ролях бизнес-аналитиков, бэкенд- и фронтенд-разработчиков, а TemaBit Fozzy Group добавила 40 специалистов и планирует умеренный рост команды в течение года.

Напомним, за 5 лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными. В этом году средние зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.