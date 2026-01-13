Запланована подія 2

Большое слияние на медиарынке: ведущие технологические издания создают новый холдинг

IT-специалисты
Цель слияния – единственная контент-экосистема для бизнеса и IT / Depositphotos

На украинском рынке медиа прошла масштабная консолидация. ITC.ua, MC.today и Highload объединяются с деловым изданием The Page и платформой Speka в единую медиагруппу под названием Digital Economy.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Page.

Новое объединение возглавит Сергей Охрименко (CEO The Page и SPEKA).

В то же время, соучредители Creators Media Group (ITC.ua, MC.today, Highload) Вера Ворон и Тимур Ворона выходят из состава владельцев и операционного управления, чтобы сосредоточиться на развитии других проектов.

Целью объединения активов является создание мощной экосистемы контента для предпринимателей и IT-специалистов. Несмотря на изменение структуры собственности, все издания продолжат работу в штатном режиме, а составы редакционных команд останутся неизменными.

Консолидация создает одного из самых влиятельных игроков в сегменте цифровых медиа Украины. Показатели изданий на конец 2025 года впечатляют.

К концу 2025 года страницы изданий Creators Media Group просмотрели около 70 миллионов раз, общая аудитория за этот период составляет примерно 18 миллионов уникальных пользователей.

Самым мощным ресурсом объединения остается ITC.ua с аудиторией в 3 миллиона посетителей. Ежемесячный охват SPEKA достигает 365 тыс. пользователей, The Page в свою очередь имеет более миллиона читателей в месяц.

После объединения Digital Economy планирует усилить свои позиции на рынке, предлагая рекламодателям и читателям качественную аналитику и свежие новости технологического сектора в едином контуре.

Напомним, в первой половине 2025 года рынок IT-менеджмента в Украине демонстрирует смешанные тенденции: часть специалистов получает повышение зарплат, в то время как другие сталкиваются с понижением доходов.

Автор:
Татьяна Бессараб