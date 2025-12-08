Счастливая цифра: IT-рынок Украины набирает обороты

Украинские IT-компании, несмотря на вызовы, сохраняют довоенные объемы экспорта.

Собеседники "ТОП-100", представители Ассоциации IT Ukraine, рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России экспорт украинских ИТ-услуг почти не снизился. Специалисты говорят, что ИТ является единственной отраслью из пятерки крупнейших экспортеров, которые в 2019-2024 годах нарастили долю продаж за границу: экспорт вырос на 54,5%. Благодаря ориентации на глобальный рынок и низкой зависимости от инфраструктуры ИТ-сектор ушел от резкого падения и в настоящее время обеспечивает 37,4% экспорта услуг и 11,5% общего экспорта Украины, удерживая эти показатели на уровне 2021-го.

По данным НБУ, в I полугодии 2025 года экспорт компьютерных услуг вырос на 0,1%, до $3,21 млрд. В 2024-м доход от экспорта ИТ-услуг составил $6,2 млрд (в 2023-м — $6,0 млрд, в 2022-м — $5,1 млрд) Отрасль занимает второе место в общем экспорте и входит в список лидеров по вкладу в ВВП.

По исследованию Digital Tiger, в 2024 году экспорт ИТ-услуг составил 3,4% ВВП (в 2023-м - 3,7%, 2022-м - 4,5%, 2019-м - 2,7%). Снижение процентной доли объясняется ростом экономики: ВВП Украины вырос со $162 млрд в 2022 до $192,3 млрд в 2024-м.

Доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в структуре экспорта услуг увеличилась с 38,5% ($3,29 млрд) до 43% ($3,28 млрд). Это произошло на фоне всеобщего спада экспорта услуг: в I полугодии 2025 года он составил $7,62 млрд, что на 10,9% меньше, чем годом ранее ($8,55 млрд).

Кто покупает украинские IT-услуги

Украинские ИТ-компании работают почти во всех отраслях, но в 2024 году наибольший спрос наблюдался в следующих направлениях: FinTech (15,3%), e-commerce & retail (13,8%), несколько направлений одновременно (12,9%), улучшение производительности бизнеса (12,6%), HealthTech, W2 CyberTech (4,6%), Gaming & Gamedev (4,6%), EnergyTech (4,0%), GovTech (4,0%), Agri Tech (2,8%), Defense Tech (1,8%) и другие (5,8%).

Общие тенденции, по нашему мнению, сохранятся, равно как и основные страны, для которых украинские ИТ-компании предоставляют свои услуги. По данным отчета НБУ, крупнейшими потребителями экспорта украинских ИТ-услуг остаются:

США - $1,14 млрд (-6,41% к 2024 году);

Великобритания - $283 млн (+0,65%);

Мальта - $281 млн (+10,82%), Кипр - $231 млн (+31,09%);

Израиль - $133 млн (-13,09%);

Швейцария - $127 млн (-7,4%);

Германия - $118 млн (-7,93%);

Эстония - $100 млн (+23,79%).

Высокий прирост экспорта компьютерных услуг за первое полугодие 2025 года наблюдался в следующие страны:

Финляндии - $13 млн (+49,75%);

Латвии - $7 млн (+44,33%);

Люксембурге - $7 млн (+35,43%).

В то же время спад зафиксирован в экспорте продуктов и услуг отечественных ИТ-компаний в такие страны, как Австрия (-$13 млн, или -43,99%) и Грузия (-$4 млн, или -29,95%).

Растет спрос на айтовцев

Количество вакансий в отрасли растет: в январе 2025 года на Djinni опубликовано 11 тыс. вакансий, в июле 2025-го на DOU – более 7,2 тыс. Это рекордные показатели с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время рынок на стороне работодателя, ведь на одну вакансию приходится в среднем 23 отзыва. В то же время кадровый дефицит усиливают мобилизацию и миграцию специалистов, поэтому компании ищут не исполнителей, а стратегических игроков.

Наибольший спрос в 2025 году наблюдается в таких отраслях, как ИИ, кибербезопасность, AR/VR, геймдев, облачные решения, аналитика данных, DevOps, UI/UX, а также специалистов по продуктовому менеджменту и маркетингу. DefenseTech сохраняет высокую популярность.

Среди профессий с наибольшим ростом зарплат в 2024 году: Data Analyst (+25% к 2023-му), Cybersecurity (+22%), Data Scientist (+17%), Marketing (+13%), Product Owner (+8%).

В то же время, последние три года наблюдается тенденция к уменьшению количества ФЛП в ИТ, говорят представители Ассоциации IT Ukraine. Если в 2022 году их было 272,8 тыс., то в 2023-м - 265 тыс., в 2024-м - 258,2 тыс. По состоянию на 11 июня 2025 года, по данным ГФС, зарегистрировано уже 248,5 тыс. ФЛП.

Оснований для изменения этой тенденции пока нет. Основной фактор — это война, ведь больше всего закрытий происходит в прифронтовых регионах. Частично сокращение объясняется и переходом части специалистов в штат компаний. В то же время, это подтверждается ростом налоговых поступлений: объем уплаченных налогов увеличился с $776 млн в 2023 году до $1,002 млрд в 2024-м. При этом наибольший рост обеспечили юридические лица, оказывающие ИТ-услуги — с $410,4 млн до $582,4 млн.

Как развитие ИИ влияет на украинский IT-рынок

В современном бизнесе отсутствие цифровых решений ограничивает рост производительности, поэтому инвестиции в технологии будут только расти, говорят в Ассоциации IT Ukraine. В общем, искусственный интеллект уже перестал быть трендом, а стал рабочим инструментом украинских IT-компаний. Хотя в этом вопросе важной задачей является создание среды, в которой сотрудники могут учиться, экспериментировать и интегрировать ИИ в свою профессиональную роль.

По данным Всемирного экономического форума, 41% работодателей планируют сокращение персонала через внедрение ИИ, но 77% компаний готовы инвестировать в обучение работников, чтобы те могли эффективно взаимодействовать с новыми технологиями. Не менее критичен вопрос кибербезопасности, ведь даже крупные корпорации остаются уязвимыми.

В отличие от мировых трендов, в Украине ведущим направлением остается Defense Tech, а перспективным является Agri Tech.

Что мешает отрасли развиваться

Война России против Украины является главным фактором, определяющим развитие украинской ИТ-отрасли, сдерживая темпы роста, которые могли бы быть значительно выше на фоне глобального технологического бума. В то же время, с начала полномасштабного вторжения IT-экосистема продемонстрировала исключительную гибкость: компании адаптировали бизнес-модели, усилили международное сотрудничество и маркетинг, а также активизировали работу на внутреннем рынке.

Особое внимание уделено Defense Tech: от дронов и систем связи до киберзащиты и боевой аналитики. Украинский ИТ-сектор формирует уникальную экспертизу по кибербезопасности, оборонным технологиям и цифровой разведке. В 2024 году Defense Tech стал лидером среди венчурных соглашений, закрепив за Украину позицию потенциального глобального лидера в этой области.

До 2030 года драйвером развития украинского IT будет замещение российского ПО своими продуктами. Спрос огромен: более 70% бизнеса до сих пор работает с 1С, а в целом используется более 40 российских программ. Для этого с 2023 года реализуется проект "Вражеский софт" , стимулирующий создание новых решений и привлечение инвестиций.

В 2019-2024 годах украинские компании получили около $1,5 млрд инвестиций. Среди крупнейших сделок: $200 млн у Creatio (2024), $90 млн у Rentberry (2024), $70 млн у Preply (2023), $200 млн у Grammarly (2021), $100 млн у People.ai (2021). Это подтверждает высокий интерес глобальных венчурных игроков к украинским продуктам.

Сегодня мы видим новые примеры: "Киевстар" тестирует Starlink Direct to Cell, а материнская компания VEON объявила об инвестициях $1 млрд в 2023-2027 годах.

Взгляд в будущее

В 2025 году украинская IT-отрасль демонстрирует устойчивость и высокий потенциал развития. В 2026 году ожидается увеличение экспорта ИТ-услуг благодаря выходу компаний на новые рынки, в частности в странах Ближнего Востока, где стремительно растет спрос на цифровые решения.

Чтобы сохранять конкурентоспособность, украинским компаниям важно развивать свои продукты и сервисы наряду с аутсорсингом, повышая маржинальность и долгосрочную ценность для клиентов. Ключевым остается глобальная экспансия, диверсификация рынков, локальная адаптация продуктов и формирование партнерств.

Важными направлениями являются также кибербезопасность и соответствие международным стандартам как залог доверия клиентов. Просмотр бизнес-моделей, интеграция ИИ, инвестиции в команды и корпоративная культура помогают быстро адаптироваться к изменениям и укреплять позиции на мировом рынке.

Отраслевые лидеры

EPAM

Количество работников: 9350

Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 10,6 млрд. грн.

EPAM Ukraine - крупнейшая ИТ-компания в Украине. Имеет значительную экспертизу в области инжиниринга и разработки продуктов. С 2005 года помогает клиентам трансформировать бизнес, совмещая технологии, дизайн и консалтинг. Сегодня в EPAM Ukraine более 1200 активных проектов и более 500 клиентов. Компания работает в 11 городах, активно инвестирует в развитие ИТ-специалистов и внедряет ИИ в ежедневную работу. В 2025 году EPAM признан лидером в отчете The Forrester Wave. Компания четырежды входила в список Fortune 100 и демонстрирует стабильный рост, в том числе 16% ежегодного прироста дохода за последние пять лет. За 2024 год чистая прибыль составила $454,5 млн, что на $37,5 млн больше, чем показатель предыдущего года.

GlobalLogic Ukraine

Количество работников: 6300

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

GlobalLogic Ukraine – часть международной компании GlobalLogic, принадлежащей Hitachi Ltd. Компания создает IT-продукты по заказу, специализируется на цифровой инженерии, модернизации платформ, работе с данными, облачными решениями и автоматизации тестирования. GlobalLogic Ukraine имеет 2100 релизов ежегодно, 587 текущих клиентов, 59 инжиниринговых центров. Компания является одним из лидеров украинского ИТ по численности персонала и масштабу деятельности. Ее регулярно отмечают престижными наградами. Недавно группа Hitachi начала процесс покупки немецкой компании synvert: ожидается, что приобретение усилит экспертизу GlobalLogic в области big data и искусственного интеллекта.

SoftServe

Количество работников: 7279

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

SoftServe — украинская ИТ-компания, основанная в 1993 году во Львове, став глобальным игроком в разработке программного обеспечения и цифровых решениях. Имеет около 50 офисов в 15 странах и сотни активных клиентов, среди которых IBM, Cisco, Henry Schein, Panasonic и т.д. Среди ключевых направлений разработки – AI/ML, облачные решения, big data, UX-дизайн и R&D. SoftServe сегодня в списке 20 крупнейших ИТ-компаний по финансовым показателям и демонстрирует стабильный рост. В прошлом году количество клиентов SoftServe выросло на 134%, до 247. Также компания увеличила портфель проектов с уже имеющимися клиентами. Общее количество активных проектов, над которыми работали разработчики, достигло 1461 года.

Ajax Systems

Количество работников: 4000

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

Ajax Systems – международная технологическая компания и крупнейший в Европе производитель систем безопасности. Компания предлагает комплексные решения для защиты жилых и коммерческих объектов разного масштаба и выпускает около 180 устройств для пожарной безопасности, видеонаблюдения, автоматизации и комфорта. Продуктами Ajax пользуются более 4 млн. конечных и 290 тыс. PRO-пользователей в более чем 180 странах. Компания имеет три завода – два в Украине, один в Турции – и R&D-офисы в Киеве, Львове и Виннице. В 2024 году Ajax получила $200 млн прибыли и вышла на рынок Южной Америки. В компании не сняли с производства ни одного продукта – все генерируют доход. Также анонсирован запуск новой пожарной линейки для коммерческих и муниципальных объектов.

Sigma Software

Количество работников:1500

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

Sigma Software Group – шведско-украинская сервисная IT-компания, специализирующаяся на разработке, тестировании и поддержке программного обеспечения. Имеет широкую экосистему компаний, входящих в общую группу: Sigma Software, Sigma Software Labs, Sigma Software University, IdeaSoft, Eventyr, Sigma Software Vertex, Sigma Tech Solutions. За последние четыре года бизнес удвоил количество своих иностранных офисов и в настоящее время более 40 в 23 странах, в частности в Украине, Польше, Венгрии, Болгарии, Чехии, Узбекистане, Португалии, Канаде, Бразилии, Колумбии. В 2025 году компания заняла 13 место среди 50 крупнейших IT-компаний и привлекла 25 новых клиентов. По результату года ожидает до 12% роста выручки.