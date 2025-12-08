Щаслива цифра: IT-ринок України набирає обертів

Українські IT-компанії попри виклики зберігають довоєнні обсяги експорту.

Співрозмовники "ТОП-100", представники Асоціації IT Ukraine, розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення рф експорт українських ІТ-послуг майже не знизився. Фахівці кажуть, що ІТ є чи не єдиною галуззю з п’ятірки найбільших експортерів, які у 2019-2024 роках наростили частку продажів за кордон: експорт зріс на 54,5%. Завдяки орієнтації на глобальний ринок та низькій залежності від інфраструктури ІТ-сектор уникнув різкого падіння й нині забезпечує 37,4% експорту послуг та 11,5% загального експорту України, утримуючи ці показники на рівні 2021-го.

За даними НБУ, у І півріччі 2025 року експорт комп’ютерних послуг зріс на 0,1%, до $3,21 млрд. У 2024-му дохід від експорту ІТ-послуг становив $6,2 млрд (у 2023-му — $6,0 млрд, 2022-му — $5,9 млрд, 2021-му — $6,1 млрд). Галузь посідає друге місце у загальному експорті та входить до списку лідерів за внеском у ВВП.

За дослідженням Digital Tiger, у 2024 році експорт ІТ-послуг становив 3,4% ВВП (у 2023-му — 3,7%, 2022-му — 4,5%, 2019-му — 2,7%). Зниження відсоткової частки пояснюється зростанням економіки: ВВП України зріс із $162 млрд у 2022-му до $192,3 млрд у 2024-му.

Частка телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг у структурі експорту послуг збільшилася з 38,5% ($3,29 млрд) до 43% ($3,28 млрд). Це відбулося на фоні загального спаду експорту послуг: у І півріччі 2025 року він становив $7,62 млрд, що на 10,9% менше, ніж роком раніше ($8,55 млрд).

Хто купує українські IT-послуги

Українські ІТ-компанії працюють майже у всіх галузях, але у 2024 році найбільший попит спостерігався у таких напрямах: FinTech (15,3%), e-commerce & retail (13,8%), кілька напрямів одночасно (12,9%), поліпшення продуктивності бізнесу (12,6%), HealthTech & Wellness (9,2%), EdTech (8,6%), CyberTech (4,6%), Gaming & Gamedev (4,6%), EnergyTech (4,0%), GovTech (4,0%), Agri Tech (2,8%), Defense Tech (1,8%) та інші (5,8%).

Загальні тенденції, на нашу думку, збережуться, так само як і основні країни, для яких українські ІТ-компанії надають свої послуги. За даними звіту НБУ, найбільшими споживачами експорту українських ІТ-послуг залишаються:

США — $1,14 млрд (-6,41% до 2024 року);

Велика Британія — $283 млн (+0,65%);

Мальта — $281 млн (+10,82%), Кіпр — $231 млн (+31,09%);

Ізраїль — $133 млн (-13,09%);

Швейцарія — $127 млн (-7,4%);

Німеччина — $118 млн (-7,93%);

Естонія — $100 млн (+23,79%).

Найвищий приріст експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2025 року спостерігався до таких країн:

Фінляндії — $13 млн (+49,75%);

Латвії — $7 млн (+44,33%);

Люксембургу — $7 млн (+35,43%).

Водночас спад зафіксовано в експорті продуктів та послуг вітчизняних ІТ-компаній до таких країн, як Австрія (-$13 млн, або -43,99%) та Грузія (-$4 млн, або -29,95%).

Зростає попит на айтівців

Кількість вакансій у галузі зростає: у січні 2025 року на Djinni опубліковано 11 тис. вакансій, у липні 2025-го на DOU — понад 7,2 тис. Це рекордні показники від початку повномасштабного вторгнення. Нині ринок на боці роботодавця, адже на одну вакансію припадає у середньому 23 відгуки. Водночас кадровий дефіцит посилюють мобілізація та міграція спеціалістів, тому компанії шукають не виконавців, а стратегічних гравців.

Найбільший попит у 2025-му спостерігається у таких галузях, як ШІ, кібербезпека, AR/VR, геймдев, хмарні рішення, аналітика даних, DevOps, UI/UX, а також на фахівців із продуктового менеджменту та маркетингу. DefenseTech зберігає високу популярність.

Серед професій із найбільшим зростанням зарплат у 2024 році: Data Analyst (+25% до 2023-го), Cybersecurity (+22%), Data Scientist (+17%), Marketing (+13%), Product Owner (+8%).

Водночас останні три роки спостерігається тенденція до зменшення кількості ФОП в ІТ, кажуть представники Асоціації IT Ukraine. Якщо у 2022 році їх було 272,8 тис., то у 2023-му — 265 тис., у 2024-му — 258,2 тис. Станом на 11 червня 2025 року, за даними ДФС, зареєстровано вже 248,5 тис. ФОП.

Підстав для зміни цієї тенденції наразі немає. Основний чинник — це війна, адже найбільше закриттів відбувається у прифронтових регіонах. Частково скорочення пояснюється і переходом частини спеціалістів у штат компаній. Водночас це підтверджується зростанням податкових надходжень: обсяг сплачених податків збільшився із $776 млн у 2023 році до $1,002 млрд у 2024-му. При цьому найбільше зростання забезпечили юридичні особи, що надають ІТ-послуги, — з $410,4 млн до $582,4 млн.

Як розвиток ШІ впливає на український IT-ринок

У сучасному бізнесі відсутність цифрових рішень обмежує зростання продуктивності, тож інвестиції у технології лише зростатимуть, кажуть в Асоціації IT Ukraine. Загалом штучний інтелект уже перестав бути трендом, а став робочим інструментом українських IT-компаній. Хоча у цьому питанні важливим завданням є створення середовища, де співробітники можуть навчатися, експериментувати та інтегрувати ШІ у свою професійну роль.

За даними Всесвітнього економічного форуму, 41% роботодавців планують скорочення персоналу через впровадження ШІ, але 77% компаній готові інвестувати у навчання працівників, щоб ті могли ефективно взаємодіяти з новими технологіями. Не менш критичним є питання кібербезпеки, адже навіть великі корпорації лишаються вразливими.

На відміну від світових трендів, в Україні провідним напрямом залишається Defense Tech, а перспективним є Agri Tech.

Що заважає галузі розвиватись

Війна рф проти України є головним чинником, що визначає розвиток української ІТ-галузі, стримуючи темпи зростання, які могли б бути значно вищими на тлі глобального технологічного буму. Водночас від початку повномасштабного вторгнення IT-екосистема продемонструвала виняткову гнучкість: компанії адаптували бізнес-моделі, посилили міжнародну співпрацю та маркетинг, а також активізували роботу на внутрішньому ринку.

Особливу увагу приділено Defense Tech: від дронів і систем зв’язку до кіберзахисту та бойової аналітики. Український ІТ-сектор формує унікальну експертизу в кібербезпеці, оборонних технологіях та цифровій розвідці. У 2024 році Defense Tech став лідером серед венчурних угод, закріпивши за Україною позицію потенційного глобального лідера у цій галузі.

До 2030 року драйвером розвитку українського IT буде заміщення російського ПЗ власними продуктами. Попит величезний: понад 70% бізнесу досі працює з 1С, а загалом використовується понад 40 російських програм. Для цього з 2023 року реалізується проєкт "Ворожий софт", що стимулює створення нових рішень і залучення інвестицій.

У 2019-2024 роках українські компанії отримали майже $1,5 млрд інвестицій. Серед найбільших угод: $200 млн у Creatio (2024), $90 млн у Rentberry (2024), $70 млн у Preply (2023), $200 млн у Grammarly (2021), $100 млн у People.ai (2021). Це підтверджує високий інтерес глобальних венчурних гравців до українських продуктів.

Сьогодні ми бачимо нові приклади: "Київстар" тестує Starlink Direct to Cell, а материнська компанія VEON оголосила про інвестиції $1 млрд у 2023-2027 роках.

Погляд у майбутнє

У 2025 році українська IT-галузь демонструє стійкість і високий потенціал розвитку. У 2026-му очікується збільшення експорту ІТ-послуг завдяки виходу компаній на нові ринки, зокрема у країнах Близького Сходу, де стрімко зростає попит на цифрові рішення.

Щоб зберігати конкурентоспроможність, українським компаніям важливо розвивати власні продукти та сервіси поряд з аутсорсингом, підвищуючи маржинальність і довгострокову цінність для клієнтів. Ключовими залишаються глобальна експансія, диверсифікація ринків, локальна адаптація продуктів і формування партнерств.

Важливими напрямами є також кібербезпека та відповідність міжнародним стандартам як запорука довіри клієнтів. Перегляд бізнес-моделей, інтеграція ШІ, інвестиції у команди й корпоративну культуру допомагають швидко адаптуватися до змін і зміцнювати позиції на світовому ринку.

Галузеві лідери

EPAM

Кількість працівників: 9350

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,6 млрд грн

EPAM Ukraine — найбільша ІТ-компанія в Україні. Має значну експертизу в галузі інжинірингу та розроблення продуктів. З 2005 року допомагає клієнтам трансформувати бізнес, поєднуючи технології, дизайн і консалтинг. Сьогодні в EPAM Ukraine понад 1200 активних проєктів і більш ніж 500 клієнтів. Компанія працює в 11 містах, активно інвестує у розвиток ІТ-фахівців і впроваджує ШІ у щоденну роботу. У 2025 році EPAM визнано лідером у звіті The Forrester Wave. Компанія чотири рази входила до списку Fortune 100 і демонструє стабільне зростання, зокрема 16% щорічного приросту доходу за останні п’ять років. За 2024 рік чистий прибуток становив $454,5 млн, що на $37,5 млн більше, ніж показник попереднього року.

GlobalLogic Ukraine

Кількість працівників: 6300

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

GlobalLogic Ukraine — частина міжнародної компанії GlobalLogic, що належить Hitachi Ltd. Компанія створює IT-продукти на замовлення, спеціалізується на цифровій інженерії, модернізації платформ, роботі з даними, хмарними рішеннями та автоматизації тестування. GlobalLogic Ukraine має 2100 релізів щороку, 587 поточних клієнтів, 59 інжинірингових центрів. Компанія є однією з лідерів українського ІТ за чисельністю персоналу та масштабом діяльності. Її регулярно відзначають престижними нагородами. Нещодавно група Hitachi розпочала процес купівлі німецької компанії synvert: очікується, що придбання посилить експертизу GlobalLogic у сфері big data та штучного інтелекту.

SoftServe

Кількість працівників: 7279

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

SoftServe — українська ІТ-компанія, заснована 1993 року у Львові, що стала глобальним гравцем у розробленні програмного забезпечення та цифрових рішеннях. Має приблизно 50 офісів у 15 країнах і сотні активних клієнтів, серед яких IBM, Cisco, Henry Schein, Panasonic тощо. Серед ключових напрямів розроблення — AI/ML, хмарні рішення, big data, UX-дизайн та R&D. SoftServe сьогодні у списку 20 найбільших ІТ-компаній за фінансовими показниками та демонструє стабільне зростання. Торік кількість клієнтів SoftServe зросла на 134%, до 247. Також компанія збільшила портфель проєктів з уже наявними клієнтами. Загальна кількість активних проєктів, над якими працювали розробницькі команди, досягла 1461.

Ajax Systems

Кількість працівників: 4000

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник систем безпеки. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об’єктів різного масштабу та випускає приблизно 180 пристроїв для пожежної безпеки, відеоспостереження, автоматизації та комфорту. Продуктами Ajax користуються понад 4 млн кінцевих і 290 тис. PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія має три заводи — два в Україні, один у Туреччині — та R&D-офіси у Києві, Львові та Вінниці. У 2024 році Ajax отримала $200 млн прибутку та вийшла на ринок Південної Америки. У компанії не зняли з виробництва жодного продукту — усі генерують дохід. Також анонсовано запуск нової пожежної лінійки для комерційних і муніципальних об’єктів.

Sigma Software

Кількість працівників:1500

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

Sigma Software Group — шведсько-українська сервісна IT-компанія, що спеціалізується на розробленні, тестуванні та підтримці програмного забезпечення. Має широку екосистему компаній, що входять до загальної групи: Sigma Software, Sigma Software Labs, Sigma Software University, IdeaSoft, Eventyr, Sigma Software Vertex, Sigma Tech Solutions. За останні чотири роки бізнес подвоїв кількість своїх іноземних офісів і натепер має понад 40 у 23 країнах, зокрема в Україні, Польщі, Угорщині, Болгарії, Чехії, Узбекистані, Португалії, Канаді, Бразилії, Колумбії. У 2025 році компанія посіла 13-те місце серед 50 найбільших IT-компаній та залучила 25 нових клієнтів. За результатом року очікує до 12% зростання виторгу.