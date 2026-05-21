Львівські ресторани оштрафували на понад 20 млн грн через кальяни

У Львові з початком літнього сезону побільшало скарг на куріння кальянів у кафе, ресторанах і на літніх терасах. На тлі посилених перевірок сума штрафів за порушення антитютюнового законодавства з початку 2026 року вже перевищила 20 мільйонів гривень.

У Львові з початком літнього сезону значно побільшало скарг на куріння кальянів у кафе та ресторанах. Йдеться не лише про приміщення закладів, а й про літні тераси, відкриті майданчики та зони обслуговування. На тлі цього у місті також зросла кількість перевірок і штрафів за порушення антитютюнового законодавства.

Упродовж 2025 року у сфері обігу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет провели 531 перевірку. За результатами інспекцій бізнес оштрафували більш ніж на 29 мільйонів гривень. Водночас від початку 2026 року вже здійснили ще 365 перевірок, а сума штрафів перевищила 20 мільйонів гривень.

У міськраді нагадали, що відповідно до українського законодавства куріння кальянів у закладах громадського харчування заборонене, навіть якщо суміші не містять тютюну.

За порушення антитютюнових норм передбачені суттєві штрафи:

до 30 тисяч гривень за перше порушення;

до 50 тисяч гривень у разі повторного порушення протягом року.

Міська влада закликала власників закладів дотримуватися вимог законодавства та відповідально ставитися до здоров’я відвідувачів.

Нагадаємо, в Україні зростає нелегальний ринок тютюнової продукції. У 2025 році частка нелегальних сигарет в Україні знову зросла й сягнула 17,8%.