Верховний суд визнав кальяни забороненими в закладах харчування: чим мотивував

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав, що послуги з приготування кальяну у закладах ресторанного господарств є "стимулюванням продажу тютюнових виробів", яке в Україні заборонено. Про це йдеться у повідомленні Верховного суду.

Заборону на куріння кальянів та електронних сигарет у громадських місцях, нагадаємо, було запроваджено з 11 липня 2022 року. Серед таких місць закон вказує і приміщення закладів ресторанного господарства. Також цим законом було заборонено рекламу, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів.

У справі ж, яка розглядалася КАС, одна з ТОВ позивалося до Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо визнання протиправною та скасування постанови про застосування до нього штрафу за надання в ресторані послуги з приготування кальяну.

Компанія зазначала, що не здійснювала дій, спрямованих на стимулювання продажу тютюнових виробів, і не продавала тютюну, а надавала послуги з використання кальяну, що не спрямовані на формування чи підтримання обізнаності споживачів та їхнього інтересу до тютюнових виробів.

Суди першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги задовольнили, виходивши з того, що в Україні не встановлено повної заборони надавати послуги з приготування кальянів. З акту ж перевірки та оскаржуваної постанови неможливо було встановити, що саме відповідач вважає стимулюванням продажу тютюнових виробів.

Відповідно, висновки Держпродспоживслужби про порушення рестораном заборони щодо стимулювання продажу тютюнових виробів визнавалися протиправними. Натомість КАС рішення судів попередніх інстанцій визнав помилковими, скасував та ухвалив нове рішення – про відмову в задоволенні позову.

Суд вказує, що введення термінів "вживання" та "використання" у згаданому законі заборонило не лише процес куріння, але й усі форми споживання в ресторанних закладах тютюнових виробів та їх замінників. Таким чином, тютюн для кальяну як спеціалізований вид тютюну підпадає під дію такої заборони, як і звичайний тютюн.

"Поряд із забороною без винятків кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства надання закладом послуги з приготування кальянів потрібно вважати стимулюванням продажу тютюнових виробів відповідно до статті 16 закону, навіть якщо безпосередньо не відбувається реклама продукту", - визначив Верховний суд.

Нагадаємо також, що навесні 2023 року в комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування заявляли, що антитютюнове законодавство порушували 20% закладів громадського харчування, причому 88% з них порушували його саме в частині куріння кальянів.