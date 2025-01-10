Верховный суд признал кальяны запрещенными в заведениях питания: чем мотивировал

Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал, что услуги по приготовлению кальяна в заведениях ресторанного хозяйства являются "стимулированием продажи табачных изделий", которое в Украине запрещено. Об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Запрет на курение кальянов и электронных сигарет в общественных местах, напомним, был введен с 11 июля 2022 года. Среди таких мест закон указывает и помещения заведений ресторанного хозяйства. Также этим законом была запрещена реклама, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий.

В деле же, которое рассматривалось КАС, одно из ООО судилось с Госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей относительно признания противоправной и отмены постановления о применении к нему штрафа за предоставление в ресторане услуги по приготовлению кальяна.

Компания отмечала, что не осуществляла действий, направленных на стимулирование продажи табачных изделий, и не продавала табак, а предоставляла услуги по использованию кальяна, не направленные на формирование или поддержание осведомленности потребителей и их интерес к табачным изделиям.

Суды первой и апелляционной инстанций исковые требования удовлетворили, исходя из того, что в Украине не установлен полный запрет на предоставление услуг по приготовлению кальянов. Из акта же проверки и обжалуемого постановления невозможно было установить, что именно ответчик считает стимулированием продажи табачных изделий.

Соответственно, выводы Госпотребслужбы о нарушении рестораном запрета по стимулированию продажи табачных изделий признавались противоправными. КАС же решение судов предыдущих инстанций признал ошибочными, отменил и принял новое решение – об отказе в удовлетворении иска.

Суд указывает, что введение терминов "употребление" и "использование" в упомянутом законе запретило не только процесс курения, но и все формы потребления в ресторанных заведениях табачных изделий и их заменителей. Таким образом, табак для кальяна как специализированный вид табака подпадает под действие такого запрета, как и обычный табак.

"Наряду с запретом без исключений кальянов в помещениях заведений ресторанного хозяйства предоставление заведением услуги по приготовлению кальянов следует считать стимулированием продажи табачных изделий в соответствии со статьей 16 закона, даже если непосредственно не происходит реклама продукта", — определил Верховный суд.

Напомним также, что весной 2023 года в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования заявляли, что антитабачное законодательство нарушали 20% заведений общепита, причем 88% из них нарушали его именно в части курения кальянов.