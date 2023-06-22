Во Львовской области нашли подпольное производство табака для кальяна и жидкостей для электронных сигарет (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщило четырем жителям региона о подозрении в незаконном производстве табачных изделий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью в сговоре с тремя работниками другого предприятия организовал нелицензированное производство, хранение и сбыт табакосодержащих изделий: в подпольному цеху на специальном оборудовании лица собственноручно смешивали жидкости для электронных сигарет и изготавливали табак для кальянов.

Часть деталей и сырья они завозили из-за границы нелегально. Контрафактные табачные смеси и жидкости с поддельными марками акцизного налога участники организованной группы сбывали оптовыми партиями и в розницу через сеть физических лиц-предпринимателей.

Детективы провели 12 обысков, изъяв более 24 тысяч единиц товара без акцизных марок, оборудование, офисную технику с носителями информации и черновые бухгалтерские документы. Стоимость изъятой правоохранителями продукции составляет более 6 миллионов гривен.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Расследование ведется по части 3 статьи 28, частям 1 и 2 статьи 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение в целях сбыта подакцизных товаров, совершенное группой лиц). Процессуальное руководство по делу осуществляет Львовская областная прокуратура, оперативное сопровождение – управление СБУ во Львовской области.

Напомним также, что в апреле БЭБ сообщало о разоблачении подпольной фабрики табака для кальяна в Кривом Роге. В ходе обысков там изъяли 2,6 тонны табака, фурнитуру и оборудование на 17,4 миллиона гривен.