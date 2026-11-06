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Контракт на Starshield истекает: Украина требует от США новых условий сотрудничества

Starshield
Украина хочет договориться с США о будущем Starshield

Контракт Украины с правительством США на использование спутниковой сети Starshield от SpaceX истекает в середине 2027 года. Киев настаивает на начале переговоров по продлению соглашения и новых технических условий после недавних перебоев в работе системы, повлиявших на военные операции Сил обороны.

Как пишет Dilo, об этом информирует R euters.

Перебои со Starshield повлияли на военные операции Украины

В прошлом месяце украинские военные столкнулись с внезапными ограничениями скорости спутниковой связи Starshield. Это усложнило работу Сил обороны, в частности перехват российских ударных беспилотников, а также привело к отмене ряда военных операций.

Украина пыталась выяснить причины проблем из-за контактов с Пентагоном, Белым домом и представителями SpaceX. Однако, по словам Сеника, ответов на свои запросы украинская сторона так и не получила.

"Контракт на Starshield истекает в следующем году. Мы понимаем, что для согласования нового нужно время, и сейчас на самом деле именно это время. Мы хотим иметь ясность, можем ли мы продолжать работу и какими будут технические условия", – подчеркнул дипломат.

Точной даты завершения соглашения он не назвал, уточнив лишь, что это произойдет в середине 2027 года.

Маск заявил, что Starshield контролирует правительство США

В конце октября Илон Маск прокомментировал ситуацию вокруг спутниковой связи, отметив, что Starshield находится под исключительным контролем правительства США.

В то же время он подверг критике сторонников продолжения войны, заявив, что они не предлагают реалистических путей разрешения конфликта.

Для Украины вопрос продления контракта имеет стратегическое значение, поскольку стабильный доступ к спутниковой связи остается важным для обеспечения военных коммуникаций и координации операций.

О Starshield

Starshield – это специализированная спутниковая система компании SpaceX, разработанная для нужд оборонных ведомств, разведывательных структур и других государственных учреждений. Она использует спутниковые технологии для защищенной связи, наблюдения и передачи данных.

Основные функции Starshield

  • Наблюдение за Землей. Получение спутниковых данных для мониторинга территорий и анализа ситуации.
  • Защищенная связь. Передача информации по спутниковой сети с учетом требований безопасности государственных и военных пользователей.
  • Интеграция специализированного оборудования. Размещение на спутниках полезной нагрузки для выполнения конкретных государственных и оборонных задач.

Starshield и Украина

В октябре 2026 появились сообщения об ограничении в работе отдельных спутниковых терминалов в Украине, в частности об отключении оборудования при определенных условиях движения.

Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.

По имеющейся информации, 24 октября украинское Министерство обороны сообщило о возобновлении стабильной работы Starlink/Starshield.

Основатель SpaceX Илон Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.

Автор:
Ольга Опенько

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