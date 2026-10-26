Илон Маск признал, что ограничивал скорость Starlink в Украине: боится ударов РФ по спутникам

Основатель SpaceX Илон Маск признал, что ограничивал скорость спутниковой связи Starlink в Украине из-за того, что ВСУ нарушили условия использования сервиса и применяли его "для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей". Миллиардер заявил, что использование Starlink для непосредственной нанесения наступательных ударов может превратить спутниковую сеть в законную военную цель для России и поставить под угрозу ее существование.

Об этом американский бизнесмен написал в соцсети X, комментируя сообщение о возможности уничтожения Россией спутников на орбит.

В сообщении говорилось, что в случае превращения Starlink из гражданской сети в военную систему Россия может рассматривать ее как цель для ответного удара. Масштабное разрушение спутников, в свою очередь, способно повлечь за собой появление огромного количества обломков, которые могут сделать космос непригодным для использования на годы или даже столетия.

Маск согласился с такой оговоркой и подчеркнул, что именно поэтому Starlink должен сохранять статус гражданской инфраструктуры.

"Ее можно использовать для обеспечения работы военной инфраструктуры, но не для непосредственного осуществления наступательных ударов, которые сделали бы ее очевидной целью для ответного удара. Уничтожение спутников Starlink противником может запустить цепную реакцию разрушений, вследствие которой образуется огромное облако обломков, что сделает космос непригодным для использования".

Маск заявил, что ВСУ якобы нарушили условия использования Starlink

Маск также заявил, что украинские военные нарушили условия использования терминалов Starlink, применяя их для ударов дронами и "для убийства людей".

Он напомнил, что использование гражданской версии Starlink для ударов дронами "никогда не разрешалось и не должно разрешаться". Starshield — военный пакет Starlink — является другой системой, контролируемой правительством США, и решение по ее использованию зависит от него.

"Военные Украины нарушили условия использования Starlink и использовали его для наступательных ударов дронами с целью убийства людей. Эту лазейку закрыли на прошлой неделе", - написал Маск.

Он подчеркнул, что Starlink критически важен для Украины, потому что это единственная система, которую нельзя заглушить или уничтожить. По его словам, если бы Starlink полностью выключили, украинская линия фронта "немедленно развалилась бы", и это, мол, не угроза, а "просто констатация факта".

Он также отметил, что SpaceX сделала для защиты Украины "намного больше, чем любая частная компания на Земле".

На сообщение отреагировал бывший внештатный советник эксминистра обороны Михаила Федорова, волонтер Сергей Стерненко. Он подчеркнул, что применять гражданский Starlink на ударных беспилотниках невозможно чисто технически.

По его словам, в феврале в Украине ввели "белые списки". И хотя терминалы могли регистрировать на себя и военные и гражданские, для работы связи в движении необходимо было вносить его в эти списки и подключать к Starshield. Иначе спутниковая связь не работала бы.

"То есть использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно. Все миссии беспилотников, нуждавшихся в спутниковой связи, могли осуществляться только с использованием Starshield", — написал Стерненко.

Об ограничении работы Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX, используемой для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск тогда написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Поэтому какие-либо ограничения скорости или использования этих систем определяют американские военные или президент.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что ограничить Starshield для Украины распорядился Маск после консультаций с Трампом.

Источники Reuters настаивают, что приказ ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и проведения операций с применением беспилотников, поступил из Белого дома.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск упразднил ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.