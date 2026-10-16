Приказ об ограничении спутниковой связи для Украины поступил из Белого дома – Reuters

Приказ ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и проведения операций с применением беспилотников, поступил из Белого дома.

Как пишет Dilo, об этом Reuters сообщили двое американских чиновников и один представитель западной страны, информированные о ситуации.

Приказ поступил из Белого дома

По словам собеседников агентства, руководство Министерства обороны США получило уведомление о необходимости ограничить работу сервиса SpaceX Starshield для украинских военных.

Чиновники, которые общались на условиях анонимности, не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за исполнение приказа.

Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield – военной версии спутникового сервиса Starlink.

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

На этой неделе украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Представитель Министерства обороны Украины сообщил в четверг, что терминалы снова работают во время движения, но только на скорости до 100 миль в час (160 км/ч).

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Трамп обвиняет Украину в резком росте цен на энергоносители, ухудшающем перспективы его Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Однако эксперты считают, что главной причиной удорожания энергоносителей является война США и Израиля против Ирана. Она вызвала иранские атаки на энергетические объекты и привела к фактическому прекращению судоходства через стратегически важный Ормузский пролив.

В ответ на запрос о приказе ограничить работу Starshield высокопоставленное американское чиновник заявил:

«Президент никогда не выдвигал такого требования».

Белый дом не ответил на вопрос, могли ли соответствующее распоряжение предоставить другие представители администрации.

После введения ограничений доступа Украины к Starshield украинские представители во вторник и среду звонили чиновникам Белого дома, Государственного департамента и Пентагона, пытаясь выяснить причины решения.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киеву сообщили, что решение было принято в Белом доме.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск в среду написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Поэтому какие-либо ограничения скорости или использования этих систем определяют американские военные или президент.