Спрос на новые грузовики в Украине вырос на пятую часть: кто возглавил рынок

В октябре в Украине реализовали 1435 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. По сравнению с октябрем прошлого года спрос вырос на 19%, однако по отношению к рекордному сентябрю продажи сократились примерно на 1,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Лидером рынка в октябре стал Renault – 321 проданный автомобиль. На французский бренд пришлось более 22% всех реализуемых за месяц новых коммерческих авто.

На втором месте Volkswagen с результатом 122 автомобиля, третьим стал MAN – 108 машин.

Fiat и Hyundai разделили следующую позицию – по 102 авто каждый. Mercedes-Benz завершил рейтинг лидеров с 96 проданными машинами.

В общей сложности на шесть представленных в рейтинге брендов пришлось 851 авто, или около 59% всего октябрьского рынка.

С начала года продажи выросли на 17%

За январь-октябрь 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 11 518 новых машин.

Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Несмотря на годовой рост, в месячном исчислении рынок несколько замедлился. В сентябре украинцы приобрели 1457 новых коммерческих авто - это был лучший месячный показатель в сегменте с января 2022 года.

Тогда спрос вырос на 31% в годовом исчислении, а Renault также возглавил рейтинг с 422 реализованными автомобилями.

Напомним, в сентябре рынок новых грузовиков установил рекорд с начала 2022 года. С начала 2026 года на тот момент было реализовано 10083 новых грузовых и специальных автомобиля, что на 17% превышало результат аналогичного периода прошлого года.