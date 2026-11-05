UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Спрос на новые грузовики в Украине вырос на пятую часть: кто возглавил рынок

логистический комплекс, грузовики
Спрос на новые грузовики в Украине вырос на пятую часть / Inventure

В октябре в Украине реализовали 1435 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. По сравнению с октябрем прошлого года спрос вырос на 19%, однако по отношению к рекордному сентябрю продажи сократились примерно на 1,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Лидером рынка в октябре стал Renault – 321 проданный автомобиль. На французский бренд пришлось более 22% всех реализуемых за месяц новых коммерческих авто.

На втором месте Volkswagen с результатом 122 автомобиля, третьим стал MAN – 108 машин.

Fiat и Hyundai разделили следующую позицию – по 102 авто каждый. Mercedes-Benz завершил рейтинг лидеров с 96 проданными машинами.

В общей сложности на шесть представленных в рейтинге брендов пришлось 851 авто, или около 59% всего октябрьского рынка.

С начала года продажи выросли на 17%

За январь-октябрь 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 11 518 новых машин.

Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Несмотря на годовой рост, в месячном исчислении рынок несколько замедлился. В сентябре украинцы приобрели 1457 новых коммерческих авто - это был лучший месячный показатель в сегменте с января 2022 года.

Тогда спрос вырос на 31% в годовом исчислении, а Renault также возглавил рейтинг с 422 реализованными автомобилями.

Напомним, в сентябре рынок новых грузовиков установил рекорд с начала 2022 года. С начала 2026 года на тот момент было реализовано 10083 новых грузовых и специальных автомобиля, что на 17% превышало результат аналогичного периода прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности