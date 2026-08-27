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Украинцы стали чаще покупать новые грузовики: в июле регистрации выросли почти на 19%

грузовик, водитель
Новых грузовиков в Украине стало больше / Freepik

В июле 2026 года в Украине зарегистрировали 1949 грузовиков с полной массой более 3,5 тонны. Это на 1,2% меньше, чем в июне, но на 24,7% больше чем в июле 2025 года. В то же время количество регистраций новых грузовиков выросло на 18,8% за месяц и на 37,8% за год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Новые и б/у грузовики

Новые грузовики получили 266 регистраций или 13,6% рынка. Среди них 150 машин изготовили или переоборудовали в Украину, еще 116 ввезли из-за границы.

На внутренние перепродажи пришлось 1400 регистраций, или 71,8% рынка. Импортируемых подержанных грузовиков зарегистрировали 283, или 14,5%.

Как отмечают аналитики, в июле рынок остался одним из самых больших за последние 13 месяцев. Больше регистраций было только в мае - 2026 и июне - 1972.

Какие грузовики покупают

Во внутренних перепродажах чаще всего регистрировали:

  • Mercedes-Benz - 211;
  • MAN - 186;
  • ЗиЛ - 184;
  • ГАЗ - 125;
  • КамАЗ - 121.

Среди импортируемых подержанных лидировали:

  • Mercedes-Benz - 98;
  • MAN - 80;
  • DAF - 24;
  • Volvo - 15;
  • Iveco - 13.

Среди новых грузовиков больше регистраций имели:

  • Mercedes-Benz - 30;
  • InterCargoTruck - 27;
  • Sinotruk - 21;
  • MAN - 17;
  • СКС - 16.

Возраст грузовиков

Средний возраст машин во внутренних перепродажах составлял 24,5 года, медиа - 23 года. У импортируемых грузовиков эти показатели составляли 9,7 и 10 лет.

В то же время 846 внутренних перепродаж пришлись на грузовики старше 21 года. Это 60,4% сегмента. Среди импортируемых подержанных машин было всего 1 — 0,4%.

Итак, основной объем внутреннего рынка приходится на подержанную технику, тогда как импорт подержанных грузовиков пополняет автопарк младшими машинами.

Напомним, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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