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Украинцы стали чаще покупать новые грузовики: в июле регистрации выросли почти на 19%
В июле 2026 года в Украине зарегистрировали 1949 грузовиков с полной массой более 3,5 тонны. Это на 1,2% меньше, чем в июне, но на 24,7% больше чем в июле 2025 года. В то же время количество регистраций новых грузовиков выросло на 18,8% за месяц и на 37,8% за год.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Новые и б/у грузовики
Новые грузовики получили 266 регистраций или 13,6% рынка. Среди них 150 машин изготовили или переоборудовали в Украину, еще 116 ввезли из-за границы.
На внутренние перепродажи пришлось 1400 регистраций, или 71,8% рынка. Импортируемых подержанных грузовиков зарегистрировали 283, или 14,5%.
Как отмечают аналитики, в июле рынок остался одним из самых больших за последние 13 месяцев. Больше регистраций было только в мае - 2026 и июне - 1972.
Какие грузовики покупают
Во внутренних перепродажах чаще всего регистрировали:
- Mercedes-Benz - 211;
- MAN - 186;
- ЗиЛ - 184;
- ГАЗ - 125;
- КамАЗ - 121.
Среди импортируемых подержанных лидировали:
- Mercedes-Benz - 98;
- MAN - 80;
- DAF - 24;
- Volvo - 15;
- Iveco - 13.
Среди новых грузовиков больше регистраций имели:
- Mercedes-Benz - 30;
- InterCargoTruck - 27;
- Sinotruk - 21;
- MAN - 17;
- СКС - 16.
Возраст грузовиков
Средний возраст машин во внутренних перепродажах составлял 24,5 года, медиа - 23 года. У импортируемых грузовиков эти показатели составляли 9,7 и 10 лет.
В то же время 846 внутренних перепродаж пришлись на грузовики старше 21 года. Это 60,4% сегмента. Среди импортируемых подержанных машин было всего 1 — 0,4%.
Итак, основной объем внутреннего рынка приходится на подержанную технику, тогда как импорт подержанных грузовиков пополняет автопарк младшими машинами.
Напомним, в июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.