Россия уничтожила сортировочные центры "Новой почты" на Киевщине и в Сумах

В ночь на 28 августа в результате массированной российской атаки были уничтожены сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что российская армия сбросила 4 управляемых авиабомба на терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика.

В Киевской области вражеский дрон уничтожил сортировочное депо.

Пострадавших среди сотрудников "Новой почты" нет. Пока идет оценка последствий вражеской атаки.

В компании подчеркнули, что компенсируют клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений и свяжутся с каждой, чтобы сообщить детали возмещения.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

5 августа в Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.

Кроме этого, во время очередного обстрела был разрушен сортировочный терминал. в Полтаве.

Также в результате серии ударов РФ компания потеряла объект на Днепропетровщине, где было уничтожен сортировочный терминал .