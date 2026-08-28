Росія знищила сортувальні центри “Нової пошти” на Київщині та в Сумах

У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальні центри “Нової пошти” в Сумах та на Київщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що російська армія скинула 4 керовані авіабомби на термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки.

На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо.

Постраждалих серед співробітників "Нової пошти" немає.Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки.

В компанії наголосили, що компенсують клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжуться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

5 серпня у Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії.

Окрім цього, під час чергового обстрілу було зруйновано сортувальний термінал в Полтаві.

Також унаслідок серії ударів РФ компанія втратила об'єкт на Дніпропетровщині, де було знищено сортувальний термінал.