Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,54

--0,03

EUR

51,86

--0,15

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,15

51,94

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія знищила сортувальні центри “Нової пошти” на Київщині та в Сумах

атака
Російська армія скинула 4 КАБи на термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки

У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальні центри “Нової пошти” в Сумах та на Київщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії. 

Зазначається, що російська армія скинула 4 керовані авіабомби  на термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. 

На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо.

Постраждалих серед співробітників "Нової пошти" немає.Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки.

В компанії наголосили, що компенсують клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжуться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

5 серпня у Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії.

Окрім цього, під час чергового обстрілу було зруйновано сортувальний термінал в Полтаві.

Також унаслідок серії ударів РФ компанія втратила об'єкт на Дніпропетровщині, де було знищено сортувальний термінал.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності